Людей не боялись, ели озимые. Огромное стадо зубров вышло к дороге недалеко от Гродно

Источник материала: Tut.by

Большое стадо зубров вышло на поле недалеко от Гродно. Животные совершенно не боялись людей и спокойно паслись в нескольких метрах от жилых домов. Стадо заметили сегодня утром между деревнями Богушовка и Огородники, что в 15 километрах от областного центра, рассказывает «Перспектива».



Фото: rgazeta.by

Скорее всего, животных привлекли озимые, которыми они решили полакомиться.

Данное стадо — зубры озерской микропопуляции.

Животных начали разводить в 1998 году в СПК «Озеры Гродненского района», и сегодня их насчитывается более трехсот особей .

Зубров становится все больше, поэтому не удивительно, что животные все чаще стали выходить из леса и попадать в объективы камер. Местные жители, правда, говорят, что такого многочисленного стада еще не видели.



Фото: rgazeta.by

— Я здесь живу уже лет 30, но при мне в первый раз такое количество зубров. Обычно пробегают один-два, и то так, мимолетом. Чаще, конечно, лосей наблюдаем, чем зубров, — рассказал один из житель деревни Огородники.