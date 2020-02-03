Банковские карты «не прижились» в белорусском наземном транспорте

Функцию оплаты банковскими картами в транспорте отключат из-за несовпадения финансовой отчетности у предприятия «Минсктранс» и банка.

По словам заместителя главного инженера ГП «Минсктранс» Михаила Слодинского, о дне отключения пассажиров известят заранее. Но на этот процесс уйдет несколько дней, а может, и недель – больше, чем на подключение. Это связано с множеством «технических и юридических нюансов».

Слодинский отметил, что тестовый период решили приостановить из-за отсутствия «полноты и достоверности данных»

«Если просто: мы не могли контролировать поступление средств, их объемы, точно установить количество пассажиров, воспользовавшихся данной услугой. Это может привести к финансовым потерям нашего предприятия. В этой связи было направлено уведомительное письмо банку-партнеру о прекращении тестирования и расторжении договора», - сказал представитель «Минтранса».

По его словам, за 7 месяцев работы системы у предприятия и банка не сошлись цифры, что не может не беспокоить, так как речь идет о деньгах.

Работу системы планируется восстановить только после появления актуального механизма контроля за статистикой, показывающей количество пассажиров, за которых нужно внести определенную сумму. А при нынешнем положении вещей к «Минтрансу» могут возникнуть вопросы со стороны проверяющих органов.

Напомним, систему пока внедрили в трамвае №6. Если бы тестирование прошло успешно, систему оплата бесконтактной картой любого банка подключили бы в автобусах, троллейбусах и трамваях. Пока такой сервис оплаты работает в минском метро и поездах городских линий.