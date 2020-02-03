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Милиция рассказала, сколько преступлений произошло на Зыбицкой в прошлом году

03.02.2020 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На тусовочной улице Зыбицкая за прошлый год совершили более 200 преступлений. Но в основном там нарушают закон летом. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на столичную милицию.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Туда приезжает молодежь со всего города, причем нередко эти граждане находятся в нетрезвом состоянии. Они даже не заходят в кафе и бары — само присутствие на Зыбицкой для них признак крутизны. Порой их собирается настолько много, что иностранцы думают, будто попали на какой-то молодежный праздник. Нередко пьяные тусовщики становятся фигурантами уголовных дел, — рассказывает начальник Центрального РУВД полковник милиции Артур Шахлай.

В 2019-м на Зыбицкой было совершено более 200 преступлений. Среди них — хулиганство, грабежи, умышленные причинения тяжких телесных повреждений, кражи, незаконный оборот наркотиков. Чаще всего к ним были причастны молодые люди в возрасте 20−35 лет.

Кроме того, посетители увеселительных заведений иногда становятся жертвами воров. Раскрывать такие преступления помогают записи камер видеонаблюдения.

— Они должны быть установлены в каждом кафе и баре с учетом всех технических требований. Были случаи, когда недобросовестные владельцы некоторых точек монтировали их только для того, чтобы получить согласие на открытие объекта, а после снимали и даже расторгали договоры с Департаментом охраны МВД — то есть тревожной кнопки у них попросту не было. Поэтому мы регулярно проверяем все заведения и при выявлении нарушений выдаем предписания, — добавляет Артур Шахлай.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2019-м на Зыбицкой было совершено более 200 преступлений. Среди них - хулиганство, грабежи, умышленные причинения тяжких телесных повреждений, кражи, незаконный...
 
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