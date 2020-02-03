«Если бы здесь увеличили зарплату, в Гомеле бы никого не осталось». Как живет российский городок, куда ездят на заработки наши врачи

Источник материала: Tut.by

От белорусской границы до российского города Новозыбков — всего около 30 километров, от Гомеля — около 70. Новозыбков пострадал после аварии на Чернобыльской АЭС и сейчас находится всего в одном километре от зоны отселения, но белорусы ездят сюда за дешевыми товарами и некоторыми лекарствами. И если таким шопингом мало кого удивишь, то абсолютно необычно, что в такой маленький российский райцентр ездят и квалифицированные белорусские врачи. Подрабатывать.

Электричка в Новозыбков ходит почти пустая

В декабре БелЖД запустил поезд из Гомеля в Новозыбков. Три вагона электрички ходят ежедневно два раза в российский Новозыбков и дважды обратно в Гомель. В будние дни билет стоит 11 рублей 75 копеек, в выходные — чуть дороже.





В пятницу в районе 9 утра мы уже стоим на перроне, ожидая встречи с новым международным поездом и пассажирами — но оказывается, что в поезде всего шесть пассажиров, включая нас с фотографом и молодого парня, который едет до Добруша!

— Все, наверное, привыкли ездить автобусами за столько лет, — пожимает плечами проводница, отвечая на вопрос, где люди.





Люди не только «привыкли» — так элементарно дешевле. Самый дорогой билет на автобус, что мы нашли из Гомеля до Новозыбкова, стоит 7,92 рубля, а самый дешевый — 6,09 рубля. От Гомеля до Новозыбкова чуть более 70 километров. Электричка идет где-то полтора часа, автобус — столько же.

Один из пассажиров, следующих в Новозыбков, — мужчина-пенсионер, едет в вагоне с суперкомфортом — один. К слову, в поезде аккуратненько и чистенько, проводницы очень вежливые, сиденья электрички покрыты накидкой.



Новозыбков, 24 января 2020 года.

Дедушка поначалу наотрез отказывается общаться с журналистами, рассказывая страшилки о том, как во время Советского союза можно было вычислить человека в любой точке огромной страны даже по анонимному письму. К тому же, мы отрываем его от перекуса с кофе и кефиром. Но через пару минут пассажир сдается и начинает общаться.

Выясняется, что он родом из деревни недалеко от Гомеля, там в родительском доме сейчас и живет. А вот в молодости жил под Мурманском, работал учителем русского языка и литературы, и когда распался Советский союз, просчитав, что это будет выгоднее, взял российское гражданство.





Теперь он периодически ездит из Гомеля в Новозыбков за российской пенсией. Дедушка возмущается по поводу цены билета на эту электричку, но говорит, что если добраться до Новозыбкова, потом дешевле, чем напрямую из Беларуси, можно доехать на российском поезде и до Москвы, чем многие и пользуются. На электричке вместо автобуса дедушка поехал сегодня из-за плохой погоды.

— Пенсии в России больше, чем наши?

— Я на Севере работал, кое-что отковырнул себе — пенсия на 40% больше, чем у пенсионеров в средней полосе России. Когда я уходил на пенсию, мне было 58 лет, а стажа было 46 лет за счет того, что в стаж вошли четыре года учебы в институте, армия, и на Севере год работы считался за полтора.

В другом вагоне сидят пенсионерка с внучкой, они из российского поселка Климово, он примерно в 25 километрах от Новозыбкова. Ездили в Гомель к родственникам — сама женщина хоть и живет в России, но родом из Ветковского района Гомельской области. Она считает, что ездить этой электричкой намного удобнее, чем автобусом, потому что у автобуса много остановок.

— Мы к вам в Гомель раньше ездили за продуктами — и молоком, и сырами, и даже за хлебом, но все это сейчас и к нам на рынок стали привозить, — она рассказывает, как люди из приграничных городов и сел наладили между собой товарно-денежные отношения.



По Новозыбкову часто ездят старые иномарки

В российской Злынке — это предпоследняя остановка перед Новозыбковом — в поезд заходит российский пограничник. Он очень быстро проверяет паспорта, просто сверяя фото с лицом пассажира, и желает нам доброго пути.

Белорусские товары оказались дешевле, чем на родине

У нас много говорят о пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях Беларуси и Украины, но очень редко — о зараженных радиацией городах России. Так вот: Новозыбков на Брянщине — один из них. Он находится в одном километре от зоны отселения Местные объясняют, что раньше из их города людей тоже переселяли в другие города России, но многие вернулись домой, сейчас о радиации думают мало — живут, как получается.



В Новозыбкове много деревянных одноэтажных домов

В Новозыбкове около 40 тысяч жителей. Местная железнодорожная станция с виду вполне приличная — напоминает станции в небольших белорусских городах. Рядом автовокзал — и вот здесь сразу все стереотипы о том, как выглядит Россия: ямы на дороге, покосившиеся окна в ларьках, где до сих пор продают пирожки и чебуреки, крепко выпившие мужики, которые громко решают судьбоносные вопросы посреди улицы.

По дороге к центральному рынку еще больше убеждаешься в том, что здесь нет «вылизанных», как в белорусской провинции, улиц, и ровненького асфальта, зато можно найти кофе «с собой», много кафешек с сэндвичами и пиццами — то есть заметно, что бизнес развивается.

Особенность Новозыбкова — много аптек. Заходишь внутрь и понимаешь, что значит широкий ассортимент лекарств. Фармацевты не скрывают, что белорусы лекарствами у них закупаются часто. Во-первых, здесь есть импортные препараты, которых у нас порой может и не быть, во-вторых, некоторые лекарства дешевле, да и часть препаратов, которые в Беларуси продадут только по рецепту, в России могут продать и без него.





Белорусов в аптеках россияне вычисляют по акценту.

— Белорусы у нас покупают не только лекарства, но и аптечную косметику, БАДы, витамины, — рассказывает Анжелика, фармацевт сети аптек «Апрель». — Самая большая сумма, на которую у нас сразу закупился белорус — около 6 тысяч рублей (около 205 белорусских рублей. — Прим. TUT.BY). Приезжал мужчина, говорит маме выписали лекарство после инсульта — мы вместе с ним посчитали, и оно у вас [в Беларуси] в два-три раза дороже оказалось.

Застройка в Новозыбкове в основном малоэтажная, самый высокий дом в центре города, — пятиэтажка. О том, что люди здесь стараются организовать бизнес везде, где могут, говорят светящиеся вывески прямо на одноэтажных частных домах: вот в этом доме делают маникюр и педикюр, в этом можно купить фейерверк.

На подходе к рынку красуется магазин с большой вывеской «Белорусские продукты». Им управляет женщина, которая говорит, что сама родом из Беларуси, но живет в Новозыбкове. На прилавках — наши родные колбасы и сардельки, масло, сметана, отборный рассыпчатый творог. Женщина зазывает нас что-нибудь купить и говорит, что у нее дешевле, чем если бы мы эти товары покупали дома.

— На ваши деньги — шесть рублей за кило колбасы высшего сорта! Где вы в Беларуси такие цены найдете?! — задается вопросом она.





На центральном рынке есть целая компания торговцев из Беларуси под «белорусской» вывеской: на нескольких точках предлагают мясные продукты, сыры, сгущенку. Никто из торгующих женщин говорить с журналистами в открытую не хочет: мол, опасаются, что из-за нас им «на границе поставят таможню», а машины, на которых они возят продукты, «начнут досматривать».

— Вы же слышали все эти разговоры про нефть и газ? — не унимаются женщины. — Что-нибудь как случится — так и закроют границу.



Отборные белорусские продукты на рынке в Новозыбкове

После долгих уговоров одна из продавцов соглашается поговорить — и начинает с того, что такой жизни, как у нее, своим детям бы не хотела.

Продавать сюда продукты она ездит почти каждый день на машине из Гомеля — дорога занимает около часа. Рынок работает с 7 утра до трех часов дня.

— Если бы в Гомеле были работа и заработок, то не ездила бы, — говорит торговка. — Но что Гомель? Раньше люди аж из Житковичского района сюда приезжали, закупались по дешевке в магазинах Fix Price — и ездили к себе это все продавать.

Почему белорусские врачи подрабатывают в России

В Новозыбкове ценятся не только белорусские продукты, но и наши врачи. В городе есть два частных медцентра — и белорусы работают в обоих. Также наших специалистов можно встретить и в местных частных стоматологиях.

На работу сюда они ездят из Гомеля, Могилева и даже Минска. Основное их место работы — в Беларуси, клиники в Новозыбкове — в качестве подработки.

— Ваших специалистов очень хвалят! Новозыбков — маленький город, но у нас вокруг очень много районов и сел, и все едут к врачам сюда. А в государственной больнице у нас работает, например, несколько врачей одной специальности, записаться сложно, очереди, поэтому лучше заплатить и пойти в частный центр, где работают белорусские врачи, — говорит Анжелика, фармацевт сети аптек «Апрель».

По ее словам, местные, если нужна операция, или какая-то помощь высокого уровня, даже не задумываясь, едут к докторам в Гомель.





Один из частных медцентров — «Столичная диагностика» — находится прямо на центральной площади Новозыбкова. Клиника располагается на первом этаже жилого дома. Здесь можно сдать анализы, получить консультацию узкого специалиста, пройти ультразвуковые исследования, ЭКГ и холтеровское мониторирование.

В холле центра — все очень современно: аккуратная зона ожидания, одноразовые бахилы, регистратор вежливо общается с пациентами. На стенах висят грамоты и сертификаты — в том числе и белорусских докторов, которые здесь принимают.

В перерыве между приемами, нам удалось пообщаться с одной из белорусских врачей на условиях анонимности — таково ее требование. Основное место работы медика — в частном медцентре Гомеля, по совместительству — в «Столичной диагностике» Новозыбкова. Врач добирается до Новозыбкова на машине — дорога в одну сторону занимает час, на пункте пропуска на границе российским пограничникам нужно показать паспорт.





— Гомель — большой город, там же есть и частные клиники. Почему наши медики едут работать в Новозыбков? Ладно еще б в Москву, можно понять, — другие деньги.

— Вы не представляете, как в России развивается медицина. Когда ты пациент — этого не видишь, а когда работаешь доктором, бываешь на российских конференциях, замечаешь разницу. Вот вы были в таком городе, как Новозыбков, но в Беларуси? Вот съездите в Ветку, в Корму… Там есть частные медицинские центры? Нет. А в Брянской области фактически в каждой такой провинции хоть маленький кабинет, но есть.

Работу в России эта врач намеренно не искала: просто разместила резюме на профильном сайте в интернете, там ее заметил директор медцентра в Новозыбкове.





— Я не планировала брать подработку, у меня достаточная зарплата, но приехала сюда ради альтернативы и особенно довольна условиями труда. Зарабатываю не больше, чем в Гомеле. Сюда не приглашают работать всех подряд, предварительно, проходит беседа с директором, который, к слову, тоже врач со стажем. Когда я узнала, кто из моих белорусских коллег здесь работает, решение о согласии появилось само собой. Когда приехала, был легкий шок: трудно представить, что у нас в такой же провинции есть частный медицинский центр, который так же хорошо оснащен. Для меня важно работать на современном оборудовании, хочу, чтобы были все расходники, которые использую в работе. Здесь я говорю, что мне нужно — и уже завтра оно у меня в кабинете будет стоять.





— Почему Новозыбков стал так популярен у гомельских врачей? — интересуемся.

— Это не врачи ищут здесь работу, это администрация центра ищет врачей. Если бы россияне увеличили зарплату в стационарах, в Гомеле бы не осталось ни одного высококлассного специалиста.

Врач говорит, что у российских пациентов белорусские врачи в почете, потому что многие местные медики уехали работать в Москву, у тех, кто остался, тоже своя рутина — в итоге люди во многом недовольны уровнем локальной медицины.

— Здесь хорошая репутация у врача из Беларуси, и поэтому люди хотят попасть к нам на прием.

Врач говорит, что протоколы лечения в России отличаются от белорусских, поэтому понадобилось пройти обучение и получить российский сертификат. При этом, когда начинала здесь работать, директор центра анализировал ее работу по удаленному доступу к компьютеру.

— Директор удаленно видел, как я веду пациентов, и присылал мне замечания. Писал: вот вы не руководствуетесь международными критериями, живете в 90-х годах, изучите, пожалуйста, то и то — и я сидела и учила. Для меня это была практическая академия, когда тебе классный врач может сделать классное замечание по делу.





Врач отмечает, что на рынке России намного больше лекарств, в том числе и импортных, чем в Беларуси.

— Люди здесь могут выбирать — подороже или подешевле. Наш рынок отличается — и часть препаратов мы сами здесь покупаем, потому что чего-то у нас вообще нет в продаже. Вот вроде и провинция, а посмотреться здесь есть где, лечиться есть чем и доктору есть куда развернуться.

Собеседница отмечает, что врачи, которые работают на приеме в Новозыбкове, периодически приглашают пациентов на операцию или какие-то вмешательства в гомельские клиники — и это помогает нашим больницам выполнять план по экспорту медуслуг.

— Пациентам проще в Беларуси прооперироваться платно, чем здесь бесплатно. Государство наше по итогу в плюсе от того, что мы здесь работаем, потому что приходят российские пациенты и спрашивают, куда можно обратиться к врачам в Гомеле.

— Вы бы переехали жить в Новозыбков?

— Переезжать не хочу, потому что здесь уровень жизни низкий. В Брянск, может быть, и переехала бы, но у меня семья.





Из центра города мы идем пешком на железнодорожной вокзал на поезд. По пути заходим в продуктовый магазин, а с ним рядом — магазин бытовой химии и косметики. Там не скрывают, что белорусы постоянно приезжают к ним за покупками.

— Завтра суббота — опять ждем у нас! К тому же будут скидки 25% на весь ассортимент! Что белорусы покупают? Памперсы, большие освежители воздуха, порошок…

Около железнодорожного вокзала встречаем двух пенсионерок. Одна — россиянка, вторая — белоруска, но приехала в Новозыбков досматривать маму.

— Это раньше мы ездили к вам в Гомель за продуктами, а сейчас ваших продуктов у нас навалом: и колбасы, и молочное — все. Да и у вас многое дороже — сахар вон в два раза. В Беларуси 1 рубль 50 копеек за килограмм, а у нас в переводе на ваши и за 70 копеек можно упаковку купить.





В обратном поезде мы с фотографом единственные пассажиры.

— Еще один парень пьяный просил бесплатно до Гомеля довезти, но я его не пустила. Говорит, полтора месяца в Москве работал. Работать-то работал, но где уже успел налакаться? — говорит проводница, проверяя наши билеты.

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