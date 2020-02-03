В 2020-м минимальные баллы на ЦТ обещали повысить. Но это неточно - от них могут и вовсе отказаться

Источник материала: Tut.by

В июле 2019-го, рассказывая о результатах централизованного тестирования и новой системе подсчета баллов, директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк анонсировал: в будущем году пороговые баллы по предметам будут повышены. Но сегодня Министерство образования прорабатывает не только этот вариант: минимум в сертификатах могут как повысить, так и оставить прежним. Либо вовсе от него отказаться.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, в прошлом году баллы на ЦТ считали по новой методике . По мнению РИКЗ, именно она отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было раньше. Итоги ЦТ 2019 года показали: процент тех, кто писал тестирование хорошо, остался примерно тем же, а вот в области низких баллов результаты ощутимо выросли, как и прогнозировали в РИКЗ.

Прошлый год для системы образования был переходным, поэтому пороговые баллы, с которыми можно было подавать документы в приемную комиссию, не изменяли, рассказывал на пресс-конференции Юрий Миксюк.

— Но очевидно, что в следующем году они будут повышены, — говорил директор РИКЗ.

Сейчас минимальные (пороговые) баллы выглядят вот так: по белорусскому и русскому языкам для всех специальностей, кроме филологических, — от 10 (для будущих филологов — от 25-ти);

по математике, физике, химии, биологии, если это первый профильный предмет, — от 20;

по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это первый профильный предмет, — от 25;

по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет, — от 10;

по истории Беларуси, всемирной истории, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет, — от 15.



Кроме этого, при поступлении на некоторые специальности по первому и второму предмету эти баллы еще ниже — от 7. Сертификаты с такими результатами примут комиссии Военной Академии, Университета МЧС, Институт пограничной службы, а также военные факультеты гражданских вузов.

По словам Сергея Касперовича, начальника главного управления профессионального образования Минобра, сегодня министерством прорабатываются разные варианты касательно пороговых баллов.

— Мы рассматриваем варианты как повысить пороговые значения, так и оставить их на существующем уровне. Возможно, мы вовсе аннулируем пороговые баллы, чтобы при поступлении работали только конкурс и конкуренция между абитуриентами. Какой вариант будет принят, пока сказать сложно: есть аргументы в пользу каждого из них.

Окончательное решение будет принято ориентировочно к концу февраля. Пока же, говорит Сергей Касперович, оно обсуждается «и с представителями школ, вузов, управлений образования, и с правительством»

— Думаю, в ближайшее время мы примем решение. В любом случае, для абитуриента это не должно быть так актуально, поскольку не о «порогах» ему стоит задумываться в первую очередь. Нужно думать о максимальном уровне подготовки, чтобы набрать высокие баллы. Повысятся пороговые значения, останутся такими же или вовсе исчезнут — это не та информация, на которую абитуриентам или их родителям стоит нацеливать свою подготовку, — считает специалист.