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В 2020-м минимальные баллы на ЦТ обещали повысить. Но это неточно - от них могут и вовсе отказаться
03.02.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В июле 2019-го,
Напомним, в прошлом году баллы на ЦТ считали
Прошлый год для системы образования был переходным, поэтому пороговые баллы, с которыми можно было подавать документы в приемную комиссию, не изменяли, рассказывал на пресс-конференции Юрий Миксюк.
— Но очевидно, что в следующем году они будут повышены, —
Сейчас минимальные (пороговые) баллы выглядят вот так:
По словам Сергея Касперовича, начальника главного управления профессионального образования Минобра, сегодня министерством прорабатываются разные варианты касательно пороговых баллов.
— Мы рассматриваем варианты как повысить пороговые значения, так и оставить их на существующем уровне. Возможно, мы вовсе аннулируем пороговые баллы, чтобы при поступлении работали только конкурс и конкуренция между абитуриентами. Какой вариант будет принят, пока сказать сложно: есть аргументы в пользу каждого из них.
Окончательное решение будет принято ориентировочно к концу февраля. Пока же, говорит Сергей Касперович, оно обсуждается «и с представителями школ, вузов, управлений образования, и с правительством»
— Думаю, в ближайшее время мы примем решение. В любом случае, для абитуриента это не должно быть так актуально, поскольку не о «порогах» ему стоит задумываться в первую очередь. Нужно думать о максимальном уровне подготовки, чтобы набрать высокие баллы. Повысятся пороговые значения, останутся такими же или вовсе исчезнут — это не та информация, на которую абитуриентам или их родителям стоит нацеливать свою подготовку, — считает специалист.
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Сегодня Министерство образования прорабатывает разные варианты: минимум в сертификатах могут как повысить, так и оставить прежними либо вовсе от него отказаться.
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