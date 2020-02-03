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Компостеры и валидаторы в автобусах Минска будут блокировать сразу после начала движения

03.02.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Систему оплаты в автобусах Минска будут блокировать, как только транспортное средство отъедет от остановки. Эту информацию TUT.BY подтвердили в «Минсктрансе».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В некоторых автобусах в Минске уже звучит новое объявление — о том, что оплату проезда нужно производить до начала движения транспорта. А во время движения система блокируется и оплатить проезд уже невозможно.

В «Минсктрансе» информацию подтвердили: объявления уже пустили в автобусах, но новшество не ввели.

— В правилах перевозки пассажиров автобусами написано, что надо оплачивать проезд до начала поездки, — отметил замгендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик. — Да, и система будет блокироваться — чтобы пассажиры не стояли возле дверей, не ждали, когда увидят контролера на ближайшей остановке, чтобы быстренько закомпостировать талон. Все направлено на то, чтобы людей заставить платить, чтобы никто не ездил зайцем.

Представитель «Минсктранса» считает, что никакой суматохи у входа не будет, потому что валидаторов в салоне автобусов «достаточно».

— У нас эти валидаторы висят на всех дверях по два — что мешает оплатить? Работать будет так: водитель смотрит в зеркало, нажимает кнопку — звучит объявление, что двери закрываются, начинает ехать. После начала движения, секунд за 15, система будет блокироваться.

 
Теги: Минск
 
 
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Систему оплаты в автобусах Минска будут блокировать, как только транспортное средство отъедет от остановки. Эту информацию TUT.BY подтвердили в «Минсктрансе».
 
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