ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице вынесли приговор отцу, который два года насиловал свою маленькую дочь. Девочке нет и 10 лет

03.02.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Речице вынесли приговор 34-летнему мужчине, который неоднократно насиловал собственную дочь. Девочке нет и десяти лет. Подробности сообщает dneprovec.by.


Фото с сайта pixabay.com

Следствием установлено, что мужчина по месту жительства неоднократно, с 2017 по 2019 год, вступал в половое сношение с девочкой. При этом он на мобильном телефоне демонстрировал несовершеннолетней дочери порноролики.

Суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов — и приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.

Мужчина вину не признал и будет обжаловать приговор.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Компостеры и валидаторы в автобусах Минска будут блокировать сразу после начала движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика