В Речице вынесли приговор отцу, который два года насиловал свою маленькую дочь. Девочке нет и 10 лет

Источник материала: Tut.by

В Речице вынесли приговор 34-летнему мужчине, который неоднократно насиловал собственную дочь. Девочке нет и десяти лет. Подробности сообщает dneprovec.by.



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Следствием установлено, что мужчина по месту жительства неоднократно, с 2017 по 2019 год, вступал в половое сношение с девочкой. При этом он на мобильном телефоне демонстрировал несовершеннолетней дочери порноролики.

Суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов — и приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.

Мужчина вину не признал и будет обжаловать приговор.