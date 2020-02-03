|
В Речице вынесли приговор отцу, который два года насиловал свою маленькую дочь. Девочке нет и 10 лет
03.02.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речице вынесли приговор 34-летнему мужчине, который неоднократно насиловал собственную дочь. Девочке нет и десяти лет. Подробности
Следствием установлено, что мужчина по месту жительства неоднократно, с 2017 по 2019 год, вступал в половое сношение с девочкой. При этом он на мобильном телефоне демонстрировал несовершеннолетней дочери порноролики.
Суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов — и приговорил его к 14 годам колонии усиленного режима.
Мужчина вину не признал и будет обжаловать приговор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речице вынесли приговор отцу, который два года насиловал свою маленькую дочь. Девочке нет и 10 лет
Мужчина вину не признал и будет обжаловать приговор.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)