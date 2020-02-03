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Медики в Столбцах провели учения: как работать в случае подозрения на коронавирус

03.02.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас в Беларуси медики участвуют в тренировках и на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус. Такие учения сегодня провели на железнодорожной станции в Столбцах.


Фото: прислали читатели TUT.BY

В редакцию TUT.BY читатели прислали фотографии с железнодорожной станции в Столбцах. То, что это тренировка и отработка ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус, подтвердила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

В Столбцовском районном центре гигиены и эпидемиологии отметили, что это были их совместные учения со Столбцовской центральной районной больницей. Они прошли утром 3 февраля.


Фото: прислали читатели TUT.BY

Ранее о том, что в Беларуси медики на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.

— Должна быть четкая логистика: если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, а у него в анамнезе есть посещение Китая, должен быть отработан весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, по последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала. Наша задача — защитить персонал и население от распространения этой инфекции, — объяснил министр здравоохранения.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
 
 
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Сейчас в Беларуси медики участвуют в тренировках и на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус. Такие учения...
 
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