Медики в Столбцах провели учения: как работать в случае подозрения на коронавирус

Источник материала: Tut.by

Сейчас в Беларуси медики участвуют в тренировках и на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус. Такие учения сегодня провели на железнодорожной станции в Столбцах.



Фото: прислали читатели TUT.BY

В редакцию TUT.BY читатели прислали фотографии с железнодорожной станции в Столбцах. То, что это тренировка и отработка ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус, подтвердила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

В Столбцовском районном центре гигиены и эпидемиологии отметили, что это были их совместные учения со Столбцовской центральной районной больницей. Они прошли утром 3 февраля.



Фото: прислали читатели TUT.BY

Ранее о том, что в Беларуси медики на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.

— Должна быть четкая логистика: если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, а у него в анамнезе есть посещение Китая, должен быть отработан весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, по последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала. Наша задача — защитить персонал и население от распространения этой инфекции, — объяснил министр здравоохранения.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.