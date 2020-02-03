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Медики в Столбцах провели учения: как работать в случае подозрения на коронавирус
03.02.2020 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейчас в Беларуси медики участвуют в тренировках и на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус. Такие учения сегодня провели на железнодорожной станции в Столбцах.
В редакцию TUT.BY читатели прислали фотографии с железнодорожной станции в Столбцах. То, что это тренировка и отработка ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус, подтвердила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
В Столбцовском районном центре гигиены и эпидемиологии отметили, что это были их совместные учения со Столбцовской центральной районной больницей. Они прошли утром 3 февраля.
Ранее о том, что в Беларуси медики на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус
— Должна быть четкая логистика: если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, а у него в анамнезе есть посещение Китая, должен быть отработан весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериала, по последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, защитной одежды медперсонала. Наша задача — защитить персонал и население от распространения этой инфекции, — объяснил министр здравоохранения.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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Сейчас в Беларуси медики участвуют в тренировках и на практике отрабатывают ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус. Такие учения...
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