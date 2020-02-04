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«Буду ездить на охоту и рыбалку». Минчанка зашла в магазин у дома и выиграла авто

04.02.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка Наталия Соболь, многодетная мама и бабушка девятерых внуков, считает, что по жизни ее ведет интуиция. Недавно женщина впервые зашла в магазин около дома, захватила кофе и шоколадку по условиям рекламной игры «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE», а уже через пару дней стала владелицей новой машины.


Наталия Соболь

«Чтобы заработать, брала на заводе по три смены»

— Я родилась районе водохранилища Дрозды, всю жизнь прожила в Минске. Папа служил в милиции, мама работала на фарфоровом заводе. Они проводили там много времени, поэтому отдали меня в «недельный» садик. Но не тут-то было: я четко знала, где находится работа папы, и постоянно убегала к нему, — вспоминает Наталия. — У меня была неуемная энергия. В школе занималась стрельбой, ходила с отцом на рыбалку и охоту.

Активная Наталия встретила первую любовь в 17 лет у бабушки в деревне и сразу согласилась выйти замуж.

— Это была большая любовь! Через три месяца после свадьбы появился сын Саша, через полтора года дочь Юля.


Женщина вспоминает, что нужно было много трудиться, чтобы обеспечить семью.

— Бывало, брала на заводе по три смены, чтобы заработать, — рассказывает Наталия. — Когда родился третий ребенок, сын Аркадий, мы с мужем решили попробовать открыть бизнес. Поставили в Минске несколько палаток с фруктами, овощами и выпечкой.

Дела шли в гору, но случилось несчастье: умер муж Наталии.

— Во-первых, психологически было тяжело справиться, когда знакомые передавали мужу приветы, спрашивали, как у него дела. Во-вторых, в одиночку вести дела трудно и опасно. Особенно тогда, в 90-е годы. Однажды мы со старшим сыном возвращались после смены домой, несли кейс с выручкой, и тут на нас напали вооруженные бандиты. Это была страшная ситуация: биты, пистолеты, крики. В итоге я решила вернуться на завод.

«В компании охотников-мужчин представляюсь Колей»

К новому укладу жизни Наталия привыкла не сразу.

— Помогли дети и внучата, конечно. Еще через какое-то время я познакомилась с нынешним мужем, Александром. Он дядя моей невестки. Как-то мы созвонились по делу: нужно было примирить его племянницу с отцом, так и закрутилось наше общение. Мы созванивались полгода. А потом случайно встретились около его работы — и вот уже пятый год в браке.


Больше всего Наталия любит проводить время с внуками и детьми на даче.

— Сейчас работаю учетчиком товара. Заканчиваю обычно в 12 ночи. Устаю, конечно, но как только пятница — сразу мчу на дачу. Моя соседка часто говорит: «Ты на юге хоть раз была? Что ты вообще в жизни видела-то?» А я нахожу всю эту красоту здесь, в Беларуси. Обожаю озера! Мы с семьей любим искупаться, пожарить шашлык, а потом еще и порыбачить, — делится наша героиня.

В ноябре фурор на рыбалке произвел внук Наталии, одиннадцатилетний Саша.

— Поймали щуку и собирались плыть обратно. Тут, чувствую, лодка качается, говорю: «Саш, лодку подцепил, проверь удочку!» Внук давай тянуть, смотрим — огромный толстолобик размером с лодку. Сашка даже заплакал, говорит: «Ба, что это за чудовище?»


Наталия показывает фото толстолобика, которого поймал ее одиннадцатилетний внук Саша. 

С юности Наталия увлекается охотой. Признается, что охотится наравне с мужчинами.

— В незнакомой компании охотников-мужчин голосом пониже представляюсь Колей. Все равно не видно, кто в обмундировании. И уже когда охота заканчивается, компаньоны разжигают костер, я снимаю шапку. Все ахают: «Так с нами женщина была?!»

«Наташа, может, это все развод?»

Около дома Наталии и Александра много продуктовых магазинов, поэтому в «Виталюр» они ни разу не заходили. Но почему-то в тот день решили.

— Я уже упаковываю продукты, а тут кассир говорит: «Подождите, у нас проходит рекламная игра. Захватите кофе или шоколадку!» Чем черт не шутит? Взяла и то, и другое. Тем более что в таких делах часто везло и мне, и родным: то сама выиграю 50 рублей, то муж 100. Самый крупный выигрыш был у детей: 500 рублей, — рассказывает Наталия. — И, не поверите, уже через пару дней позвонили: «Наталия Анатольевна?» Я сразу подумала, что звонят из салона красоты: мне на день рождения дети сертификат подарили. Ответила им: «Не могу говорить». Но девушка была настойчивой, через полчаса еще раз позвонила: «Вы выиграли машину!»


Женщина сразу стала набирать детям. Но даже они отмахивались и не верили в такую удачу.

— Только и слышала: «Ай, мам, что за шутки?» Но уже потом начали поздравлять. Муж до последнего старался сдерживать эмоции, говорил: «Наташа, может, это все развод?»

Водительский стаж у Наталии — 20 лет, первая машина появилась у женщины в 33 года.

— Недавно пришлось отдать сыну свою машину, потому что его авто сломалось. Без собственного транспорта тяжеловато, особенно с детьми. А я совсем отвыкла от автобусов: то выйду не туда, то вообще в другой конец города заеду. Поэтому уже начала собирать на подержанную машину, и тут такой подарок судьбы! Теперь буду ездить на работу, охоту и рыбалку (улыбается).

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Рекламная игра «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE» закончилась. Уже совсем скоро будет объявлен счастливчик, который выиграл главный приз — квартиру в Минске на улице Колесникова, 47. Следите за нашими новостями!

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минчанка Наталия работает учетчиком товара, увлекается охотой и уже 20 лет водит авто. Недавно она осталась без машины и планировала покупать подержанную, но вдруг...
 
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