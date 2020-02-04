С 10 февраля пункт упрощённого пропуска «Трушино» будет работать по новому режиму

Источник материала: Полесская правда



Изменения, принятые на основе двухсторонней договоренности белоруской и украинской сторон, начнут действовать с 10 февраля. Об этом корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Так, в осенне-зимний период, с 1 ноября по 31 марта, пункт упрощенного пропуска «Трушино» будет функционировать в субботу, воскресенье, понедельник и в дни определенных ранее государственных и религиозных праздников. В весенне-летний период, с 1 апреля по 31 октября, режим работы останется без изменений, ежесуточно.

Напомним, в пунктах упрощенного пропуска границу могут пересекать жители приграничья обеих стран.