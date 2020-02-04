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С 10 февраля пункт упрощённого пропуска «Трушино» будет работать по новому режиму

04.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 10 февраля пункт упрощённого пропуска «Трушино» будет работать по новому режиму
Изменения, принятые на основе двухсторонней договоренности белоруской и украинской сторон, начнут действовать с 10 февраля. Об этом корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

Так,  в  осенне-зимний период, с 1 ноября по 31 марта, пункт упрощенного пропуска «Трушино» будет функционировать  в субботу, воскресенье, понедельник и в дни определенных ранее государственных и религиозных праздников. В весенне-летний период, с 1 апреля по 31 октября,  режим работы останется без изменений, ежесуточно.

Напомним, в пунктах упрощенного пропуска границу могут пересекать жители приграничья обеих стран.

 
 
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> Изменения, принятые на основе двухсторонней договоренности белоруской и украинской сторон, начнут действовать с 10 февраля. Об этом корреспонденту pinsknews.by...
 
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