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С 10 февраля пункт упрощённого пропуска «Трушино» будет работать по новому режиму
04.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, в осенне-зимний период, с 1 ноября по 31 марта, пункт упрощенного пропуска «Трушино» будет функционировать в субботу, воскресенье, понедельник и в дни определенных ранее государственных и религиозных праздников. В весенне-летний период, с 1 апреля по 31 октября, режим работы останется без изменений, ежесуточно.
Напомним, в пунктах упрощенного пропуска границу могут пересекать жители приграничья обеих стран.
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