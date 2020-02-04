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Подать в отставку, не блокировать компостеры, развивать бесконтактную оплату. О чем просят «Минсктранс»
04.02.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник появилось сразу несколько петиций по следам транспортных новостей. Одно обращение касается блокировки валидаторов и компостеров через 15 секунд после отправления автобуса с остановки. Во втором просят развить бесконтактную оплату в наземном транспорте, а не отключать ее (как в трамвае № 6). В третьем — требуют у руководства «Минсктранса» подать в отставку.
Новость, вызвавшая бурное обсуждение — то, что в минских автобусах планируют блокировать систему оплаты сразу после отправления автобуса. «Минсктранс» так намерен бороться с зайцами, которые не пробивают талон, выжидая контролеров. Авторы
«Нововведение, по нашему мнению, приведет к постоянным конфликтам и стычкам в общественном транспорте города и страны в целом, что в свою очередь сделает его менее привлекательным как для граждан страны, так и для туристов…»
Авторы петиции уверены: многие будут ссылаться на то, что «не успели» в спорах с контролерами, а это может дать право «безбилетникам» чувствовать себя заранее оправданными со стороны общества".
Петиция провисела на сайте открытой несколько часов и уже ушла в «Минсктранс», под ней подписались больше 1000 человек.
Еще одно
«Мы, нижеподписавшиеся, просим вернуть, развить бесконтактную оплату проезда в наземном транспорте. Развить — это значит запустить оплату не только в трамвае № 6 «ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Зелёный Луг'', но и на других видах транспорта и маршрутах».
Такую необходимость пассажиры обосновывают удобством для белорусов и туристов: «Отмена возможности бесконтактной оплаты транспорта — это большой шаг назад, а не развитие!».
Эта петиция еще открыта, через 13 дней ее направят в «Минсктранс» — на 9.30 вторника под ней — 360 подписей.
На той же площадке появилось и третье, наиболее гневное, обращение. В нем просят
«За отсталость общественного транспорта города Минска, за противодействие в раскрытии полного функционала валидаторов в городском общественном транспорте (стоимостью 727 $ каждый), за принятие непопулярных и антиобщественных решений». Тут на утро вторника собрали больше 170 подписей, обращение уйдет через 13 дней в «Минсктранс».
Добавим, что на обращения на сайте
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Подать в отставку, не блокировать компостеры, развивать бесконтактную оплату. О чем просят «Минсктранс»
Вчера появились сразу три петиции, которые адресованы «Минсктрансу». Одну из них спустя считанные часы отправили с тысячей подписей. Это обращение против...
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