Подать в отставку, не блокировать компостеры, развивать бесконтактную оплату. О чем просят «Минсктранс»

Источник материала: Tut.by

В понедельник появилось сразу несколько петиций по следам транспортных новостей. Одно обращение касается блокировки валидаторов и компостеров через 15 секунд после отправления автобуса с остановки. Во втором просят развить бесконтактную оплату в наземном транспорте, а не отключать ее (как в трамвае № 6). В третьем — требуют у руководства «Минсктранса» подать в отставку.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новость, вызвавшая бурное обсуждение — то, что в минских автобусах планируют блокировать систему оплаты сразу после отправления автобуса. «Минсктранс» так намерен бороться с зайцами, которые не пробивают талон, выжидая контролеров. Авторы обращения на petitions.by с такой идеей не согласны — она ущемляет в правах пожилых пассажиров, людей с инвалидностью, пассажиров с грудными детьми и колясками.

«Нововведение, по нашему мнению, приведет к постоянным конфликтам и стычкам в общественном транспорте города и страны в целом, что в свою очередь сделает его менее привлекательным как для граждан страны, так и для туристов…»

Авторы петиции уверены: многие будут ссылаться на то, что «не успели» в спорах с контролерами, а это может дать право «безбилетникам» чувствовать себя заранее оправданными со стороны общества".

Петиция провисела на сайте открытой несколько часов и уже ушла в «Минсктранс», под ней подписались больше 1000 человек.

Еще одно обращение в «Минсктранс» критикует планы по Минска отменят оплату проезда бесконтактной банковской картой">отмене оплаты проезда банковской картой в наземном транспорте. Напомним, больше полугода расплатиться карточкой за билет можно было в трамвае № 6. «Минсктранс» тестировал систему, предложенную БПС-Сбербанком, и остался ей недоволен. В понедельник 3 февраля транспортники заявили, что в течение недели завершат тест.

«Мы, нижеподписавшиеся, просим вернуть, развить бесконтактную оплату проезда в наземном транспорте. Развить — это значит запустить оплату не только в трамвае № 6 «ДС ''Серебрянка'' - ДС ''Зелёный Луг'', но и на других видах транспорта и маршрутах».

Такую необходимость пассажиры обосновывают удобством для белорусов и туристов: «Отмена возможности бесконтактной оплаты транспорта — это большой шаг назад, а не развитие!».

Эта петиция еще открыта, через 13 дней ее направят в «Минсктранс» — на 9.30 вторника под ней — 360 подписей.

На той же площадке появилось и третье, наиболее гневное, обращение. В нем просят об отставке руководства «Минсктранса».

«За отсталость общественного транспорта города Минска, за противодействие в раскрытии полного функционала валидаторов в городском общественном транспорте (стоимостью 727 $ каждый), за принятие непопулярных и антиобщественных решений». Тут на утро вторника собрали больше 170 подписей, обращение уйдет через 13 дней в «Минсктранс».

Добавим, что на обращения на сайте petitions.by государственные органы реагируют и присылают свои ответы.