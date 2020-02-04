Признаков коронавируса у эвакуированных из Китая белорусов нет – Минздрав

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– По данным Посольства Республики Беларуси в Китайской Народной Республике, в Ухане находилось 12 наших граждан, – отметили В. Караник. – Из них пять человек выразили желание эвакуироваться. Учитывая пожелание, мы связались по линии МЧС с представителями казахских и российских служб. Обе страны подтвердили готовность при эвакуации своих граждан оставить места для белорусов.

Он уточнил, что из Китая в Казахстан уже прилетел самолет с пятью гражданами Беларуси. Сейчас они находятся на карантине в Нур-Султане.

– Мы постоянно на связи с Посольством Республики Беларусь в Казахстане и Минздравом Казахстана, – добавил В. Караник. – Наши граждане прилетели в Нур-Султан без признаков коронавируса, состояние их здоровья не внушает опасений. Сейчас их обследуют. По завершении карантина белорусов переправят на родину. В ближайшие дни из Китая вылетит борт Российской Федерации. В этом самолете также предоставят места для белорусов.