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Резервистов забирают на сборы - началась внезапная проверка боеготовности армии
04.02.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси проходит проверка боевой готовности Вооруженных сил. Накануне повестки на военные сборы получили резервисты. Как
В пресс-службе ведомства уточнили, что все, кто призваны для проверки боеготовности армии, уже находятся в войсках. Однако поскольку министр обороны объявил, что это комплексная проверка, в дальнейшем, если потребуется, могут провести дополнительный призыв — в течение 2020 года.
Как
Видео:
Ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО
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Для доукомплектования воинских частей призвали около 50 военнообязанных.
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