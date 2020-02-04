Военные истории из детства

Источник материала: Чырвоны прамень

Детство Тамары Устиновны Гороховой, жительницы города Новолукомля, радостным никак не назовёшь. События того времени не забываются, невзирая на то, что на тот момент Тамаре было лишь пять лет…





Жила семья Тамары Устиновны тогда в д. Осинторф Оршанского района Витебской области. Отца забрали на фронт 22 июня 1941 года. Дома, кроме маленькой Тамары трёх лет, оставался ещё годовалый брат Аркадий. Старшенького Евгения (6 лет) незадолго до войны родители отправили в Заборочье (Крупского района) погостить к бабушке. А когда война началась, он остался там.

Помнит Тамара, что они, дети, всегда находились рядом с мамой. Было очень страшно. В небе постоянно кружили вражеские самолёты, а люди почему-то плакали… В 1942 году войска, в которых служил отец, проходили неподалёку, и тот украдкой наведался домой. В 1943 году в их семье родился ещё и Иван.

Пятилетняя Тамара отчётливо помнит, как впервые в их деревне появились немцы, шёл 1943 год. Они стали выгонять людей из домов на улицу. Сгоняли всех в одно место, готовился массовый расстрел… Вдруг фашисты спешно подожгли дома и оставили людей. Жители этой деревни уцелели, но остались без крова над головой, без одежды и без продуктов. Мама Тамары, Ефросинья, вместе с детьми отправилась к себе на родину, в д. Заборочье Крупского района, где находился её старший сын, Евгений. Долго шли, останавливаясь лишь на ночлег у добрых людей. Разрешали переночевать, кормили. Люди были добрые, делились последним.

Однажды в лесу встретили группу таких же беженцев. Остановились на отдых — нужно было покормить самого маленького братика Ивана… И тут начали стрекотать самолёты, пули свистели прямо над головой. Помнит Тамара, как прижалась к матери и спросила: «Мы умрём?», но та ответила: «Нет!». Пуля задела мамину руку, чудом спасся младенец, которого она кормила. Люди стали вторить, что малыш родился в рубашке. Помнит Тамара, что еды было мало, поэтому приходилось есть и крапиву, и лебеду. Не жили, а выживали…





Запомнился ночлег в одной из деревень. Беженцев люди пустили переночевать, но определённый риск для принимающих был, ведь приютили семью красноармейца. «А утром в этот дом наведался немец, который увидел много детей. Но вопреки всему принёс кусок хлеба и приказал матери кормить нас — это счастье, что он не убил всех», — говорит рассказчица.

— Проделав долгий путь, добрались до деревни Заборочье. Остановились у бабушки. Рядом, в д. Череёвка, жил дядя Гриша, мамин брат, — вспоминает наша собеседница.

Он забрал Тамару к себе, чтобы покормить. У него ещё были продуктовые запасы. Но как раз в это время в Череёвке появились немцы, стали сгонять жителей в одно место. Молодых отбирали на работы в Германию, а всех остальных готовили к расстрелу. В тот день одну из дочерей дяди Гриши забрали на неметчину. Было страшно ослушаться, ведь у всех на глазах расстреляли женщину, которая пыталась убежать. После немцы спалили все дома в деревне, а тех, кого не забрали в Германию, всё же отпустили. В это время мама Тамары, наблюдая клубы дыма, поднимающиеся над Череёвкой, не верила, что когда-нибудь ещё увидит свою дочь (нашу собеседницу). Ефросинья взяла самого маленького Ивана и отправилась в Череёвку, к счастью, девочка чудом осталась живой и невредимой. Все вместе вернулись обратно.

….И в Заборочье их мирное существование прервали немцы, которые вскоре появились и тут. Они стали жечь дома, собрали людей в большую группу. И погнали всех в сторону Колодницы. Построили односельчан у обрыва и готовили к расстрелу. Старший братик взял Тамару за руку и сказал: «Сейчас нас будут расстреливать, а тела сбрасывать с обрыва. Чтобы не мучиться, давай встанем в первый ряд, пусть нас сразу убьют». Дети так и сделали… В это время неподалёку в кустах началась стрельба. Мирных жителей отбили либо партизаны, либо подпольщики. В очередной раз Тамаре удалось спастись… Незримый ангел-хранитель оберегал этих детей.

— После спасения мирные жители, оставшись без домов, строили себе землянки. И жили там, пока их деревни не были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. В 1944 году стали возвращаться в деревни, отстраивать дома, вести хозяйство, трудиться в колхозах. А 9 мая 1945 года стало известно о полной победе! Радовались все, счастью не было предела, — вспоминает Тамара Устиновна.

К сожалению, её отец, Устин Михайлович, с фронта так и не вернулся, матери пришла похоронка… О его судьбе и сегодня родные знают мало.

Тамара Устиновна детям и внукам всегда рассказывает о военном времени. Обращается и к нашим читателям с просьбой: «Берегите мирное небо над головой, ведь победа в Великой Отечественной войне досталась очень дорогой ценой».

Марина МИШУЛКОВА.