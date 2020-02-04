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Еще 10 белорусов эвакуируют из Китая на самолетах России
04.02.2020 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще десятерых белорусов эвакуируют из Китая самолетом РФ. Они пробудут в России на карантине, а затем вернутся в Беларусь.
Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, Минздрав Беларуси взаимодействует с Минздравом России по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в Россию из Китая.
«Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, будут эвакуированы самолетом РФ и будут находиться на карантине в России. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после карантина будут возвращены на Родину», — рассказали в пресс-службе.
Десять белорусов — это все те, кто связался с посольством и запросил эвакуацию. В
Как пояснила Юлия Бородун, на сегодня в Беларуси коронавирус не зарегистрирован. Всего на новый вид пневмонии уже обследовали более 300 человек. Выявили: грипп А, грипп В, микоплазму, риновирусы.
Напомним, еще пятеро белорусов, которых
— Мы связываемся с посольством Беларуси в Казахстане, с министерством здравоохранения Республики Казахстан. На сегодня у всех эвакуированных белорусов нет признаков болезни, их состояние не внушает каких-то опасений, проводится лабораторный контроль и обследования, — рассказал ранее министр здравоохранения Владимир Караник.
В Беларуси сейчас проводят мероприятия, которые в случае чего позволят новый коронавирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории. В аэропорту в Минске на наличие коронавируса проверяют пассажиров прямых рейсов из Китая. У тех, кто там был долго, профилактически берут мазки со слизистой, чтобы определить носительство вируса. Тех, кто въезжает в Беларусь автомобильным транспортом, проверяют тепловизорами.
Также сейчас медики участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.
На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Беларуси
Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от него намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Инкубационный период заболевания — 14 дней.
После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи нового вируса пневмонии, нужно в течение 14 дней по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья. В случае повышения температуры тела, кашля, одышки нужно обратиться к медикам и по возможности вызвать скорую.
На сегодня количество летальных исходов среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае,
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, будут эвакуированы самолетом РФ и будут находиться на карантине в России.
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