ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще 10 белорусов эвакуируют из Китая на самолетах России

04.02.2020 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще десятерых белорусов эвакуируют из Китая самолетом РФ. Они пробудут в России на карантине, а затем вернутся в Беларусь.


Фото: Reuters

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, Минздрав Беларуси взаимодействует с Минздравом России по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в Россию из Китая.

«Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, будут эвакуированы самолетом РФ и будут находиться на карантине в России. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после карантина будут возвращены на Родину», — рассказали в пресс-службе.

Десять белорусов — это все те, кто связался с посольством и запросил эвакуацию. В

Как пояснила Юлия Бородун, на сегодня в Беларуси коронавирус не зарегистрирован. Всего на новый вид пневмонии уже обследовали более 300 человек. Выявили: грипп А, грипп В, микоплазму, риновирусы.

Напомним, еще пятеро белорусов, которых эвакуировали из Уханя, сейчас находятся на карантине в Нур-Султане.

— Мы связываемся с посольством Беларуси в Казахстане, с министерством здравоохранения Республики Казахстан. На сегодня у всех эвакуированных белорусов нет признаков болезни, их состояние не внушает каких-то опасений, проводится лабораторный контроль и обследования, — рассказал ранее министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси сейчас проводят мероприятия, которые в случае чего позволят новый коронавирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории. В аэропорту в Минске на наличие коронавируса проверяют пассажиров прямых рейсов из Китая. У тех, кто там был долго, профилактически берут мазки со слизистой, чтобы определить носительство вируса. Тех, кто въезжает в Беларусь автомобильным транспортом, проверяют тепловизорами.

Также сейчас медики участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Беларуси появился номер горячей линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Телефон горячей линии +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от него намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Инкубационный период заболевания — 14 дней.

После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи нового вируса пневмонии, нужно в течение 14 дней по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья. В случае повышения температуры тела, кашля, одышки нужно обратиться к медикам и по возможности вызвать скорую.

На сегодня количество летальных исходов среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 425, более 20 тысяч человек заболели, 632 пациента вылечены и выписаны. Вирус за пределами Китая обнаружен у людей в более чем 20 странах. В выходные стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, будут эвакуированы самолетом РФ и будут находиться на карантине в России.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинске состоится торжественный митинг, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика