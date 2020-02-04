Еще 10 белорусов эвакуируют из Китая на самолетах России

Источник материала: Tut.by

Еще десятерых белорусов эвакуируют из Китая самолетом РФ. Они пробудут в России на карантине, а затем вернутся в Беларусь.



Фото: Reuters

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, Минздрав Беларуси взаимодействует с Минздравом России по ситуации с белорусскими гражданами, которые сегодня-завтра будут эвакуированы в Россию из Китая.

«Все десять человек, которые связались с посольством Беларуси в Китае, будут эвакуированы самолетом РФ и будут находиться на карантине в России. На сегодня они чувствуют себя удовлетворительно и после карантина будут возвращены на Родину», — рассказали в пресс-службе.

Десять белорусов — это все те, кто связался с посольством и запросил эвакуацию. В

Как пояснила Юлия Бородун, на сегодня в Беларуси коронавирус не зарегистрирован. Всего на новый вид пневмонии уже обследовали более 300 человек. Выявили: грипп А, грипп В, микоплазму, риновирусы.

Напомним, еще пятеро белорусов, которых эвакуировали из Уханя, сейчас находятся на карантине в Нур-Султане.

— Мы связываемся с посольством Беларуси в Казахстане, с министерством здравоохранения Республики Казахстан. На сегодня у всех эвакуированных белорусов нет признаков болезни, их состояние не внушает каких-то опасений, проводится лабораторный контроль и обследования, — рассказал ранее министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси сейчас проводят мероприятия, которые в случае чего позволят новый коронавирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории. В аэропорту в Минске на наличие коронавируса проверяют пассажиров прямых рейсов из Китая. У тех, кто там был долго, профилактически берут мазки со слизистой, чтобы определить носительство вируса. Тех, кто въезжает в Беларусь автомобильным транспортом, проверяют тепловизорами.

Также сейчас медики участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Беларуси появился номер горячей линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Телефон горячей линии +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от него намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Инкубационный период заболевания — 14 дней.

После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи нового вируса пневмонии, нужно в течение 14 дней по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья. В случае повышения температуры тела, кашля, одышки нужно обратиться к медикам и по возможности вызвать скорую.

На сегодня количество летальных исходов среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 425, более 20 тысяч человек заболели, 632 пациента вылечены и выписаны. Вирус за пределами Китая обнаружен у людей в более чем 20 странах. В выходные стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.