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«Однажды оставили 300 рублей чаевых». Официанты - о гостях, работе и слезах в подсобке
04.02.2020 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представьте, что вы работаете официантом и гость предлагает вам выпить — что будете делать? А как отреагируете, если после банкета на 30 человек оставят 1,5 рубля чаевых? Удивитесь, если посетитель высыплет на стол соль и начнет… ладно, нужно же оставить интригу для видео? Мы пригласили в студию официантов и поговорили с ними о работе, стрессе и самых запоминающихся гостях.
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