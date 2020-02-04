«Однажды оставили 300 рублей чаевых». Официанты - о гостях, работе и слезах в подсобке

Источник материала: Tut.by

Представьте, что вы работаете официантом и гость предлагает вам выпить — что будете делать? А как отреагируете, если после банкета на 30 человек оставят 1,5 рубля чаевых? Удивитесь, если посетитель высыплет на стол соль и начнет… ладно, нужно же оставить интригу для видео? Мы пригласили в студию официантов и поговорили с ними о работе, стрессе и самых запоминающихся гостях.