Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением о проведении мониторинга №4 от 09.01.2020г. по состоянию на 27.01.2020г. проведен мониторинг Частного торгового унитарного предприятия «Омега-Пинск», расположенного по адресу: г. Пинск, пр-т Жолтовского, 103.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на объектах ЧТУП «Омега-Пинск» осуществляется ООО «Защитаспецсервис» (г.Пинск, ул.Рокоссовского 17,к.2). В ходе осмотра приборов и узлов системы пожарной сигнализации нарушений требований законодательства о пожарной безопасности выявлено не было. На момент проведения мониторинга система находилась в исправном (работоспособном) состоянии.

В адрес директора ЧТУП «Омега-Пинск» Бронз Вадима Павловича по адресу: г. Пинск, пр-т Жолтовского, 103 направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений общих требований.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга № 16 от 20.01.2020 проведен повторный мониторинг УСУ «СДЮШОР № 1 г. Пинска»: г. Пинск, ул. Ленина, д. 39 (УНП 290476377), УСУ «СДЮШОР № 2 г. Пинска»: г. Пинск, ул. Пушкина, д. 27 (УНП 290476392), УСУ «СДЮШОР № 3 г. Пинска»: г. Пинск, ул. Солнечная, д. 61 (УНП 290476402), УСУ «СДЮШОР № 5 г. Пинска»: г. Пинск, ул. Партизанская, д. 33а (УНП 200286579). В ходе проведения мониторинга установлено, что не выполнен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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В соответствии с решением главного государственного инспектора по пожарному надзору г.Пинска и Пинского района проведен мониторинг ООО «ЮВИТАЛ» при осуществлении деятельности по обслуживанию систем пожарной автоматики в ОАО «Магазин «Буратино» по адресу: г. Пинск, ул.Брестская, д. 61. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Колб