«Такого в Беларуси еще не было!» Лукашенко прокомментировал «сахарное дело»

Источник материала: Tut.by

С момента задержания директоров сахарных заводов прошло 12 дней, силовые ведомства до сих пор не комментируют это дело. Сегодня впервые высказался глава государства.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов» — цитирует Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» , который контролирует пресс-служба президента.

Напомним, 24 января, самолет «Белавиа», летевший по маршруту Минск — Мюнхен, Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно. Как рассказали пассажиры, с борта сняли от 6 до 8 человек.

«Зашел мужчина в форме и сказал: „Я сейчас назову некоторые фамилии, вы возьмете свои вещи и пройдете с нами“. Назвал 6 человек, но по факту это 2 семьи», — рассказал один из пассажиров. По его словам, попросили выйти две пары, все они были примерно одинакового возраста — около 50 лет.

Произошедшее официально никто не комментировал. Источник TUT.BY говорит, что именно директора Городейского сахараного комбината Михаила Криштаповича сняли с самолета.

— В четверг (23 января — Прим. TUT.BY) Криштапович был на работе, я его видел, а в пятницу улетел в отпуск , — рассказал TUT.BY мужчина, который работает на сахарном заводе.

Сотрудники предприятия обсуждали, что в субботу «завод трясли, обыск был, кабинет вроде опечатали». Также с рабочих мест пропали руководители других сахарных комбинатов: Скидельского, Слуцкого и Жабинковского. А также руководитель Белорусской сахарной компании в Москве Дмитрий Кириллов.