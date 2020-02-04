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Лукашенко о «сахарном» деле: Такого в Беларуси еще не было

04.02.2020 11:32 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время.

Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам во время встречи с работниками Добрушской бумажной фабрики 4 февраля, передает БЕЛТА.

«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

27 января сообщалось, что с самолета были сняты директора сахарных заводов с семьями. СМИ сообщали: не исключено, что их задержание связано с арестом главы 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини.

Несколько дней власти отказывались от комментариев по этому делу. Только 30 января генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк озвучил точку зрения прокуратуры. «Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они на слуху у всей республики. То, что произошло, это внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются с нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», - заявил генпрокурор.

 
 
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О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время.
 
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«Такого в Беларуси еще не было!» Лукашенко прокомментировал «сахарное дело»
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