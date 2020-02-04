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Лукашенко о «сахарном» деле: Такого в Беларуси еще не было
04.02.2020 11:32 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время.
Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам во время встречи с работниками Добрушской бумажной фабрики 4 февраля,
«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».
27 января
Несколько дней власти отказывались от комментариев по этому делу. Только 30 января генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк
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О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время.
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