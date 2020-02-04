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Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки не снижается

04.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки не снижается
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается комплексная проверка. Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марши в назначенные районы и приступили к оборудованию позиций, экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и истребителей МиГ-29 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродромах базирования.

– Проведение такого рода мероприятия позволит осуществить проверку и подготовку боевых расчетов и экипажей, выполняющих задачи по охране Государственной границы в воздушном пространстве, а также повысить слаженность действий разнородных формирований, — отметили в пресс-службе Минобороны.

Воинские части и подразделения 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад на полигонах проводят упражнения контрольных стрельб из танка штатным снарядом и стрелкового оружия в различное время суток.

В ходе проводимых мероприятий задействованы Обуз-Лесновский, Гожский, Борисовский и Осиповичский полигоны.

 
 
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> Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается комплексная проверка. Подразделения зенитных ракетных и...
 
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