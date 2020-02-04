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Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки не снижается
04.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Воинские части и подразделения 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад на полигонах проводят упражнения контрольных стрельб из танка штатным снарядом и стрелкового оружия в различное время суток.
В ходе проводимых мероприятий задействованы Обуз-Лесновский, Гожский, Борисовский и Осиповичский полигоны.
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