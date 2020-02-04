Лукашенко рассказал, как не заболеть коронавирусом: Тихо работайте, мойте руки, меньше обнимайтесь

Источник материала: Tut.by

Во время посещения Добрушского района Александр Лукашенко высказался об опасности нового коронавируса, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Нам стоит тревожиться. Но только в одном — мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное — за Минздравом. Если мы не пылим, как некоторые страны тут гвалтом кричат, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что не принижает опасность нового вируса, но на этой проблеме наживаются многие компании. «Не надо людей пугать. Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов, — отметил он. — Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

«Надо кому-то границу закрывать, пусть закрывают. Мы не будем с китайцами прерывать наши отношения. Но и китайцы, и наши люди, которые приезжают из Китая (мы об этом посла проинформировали), — в аэропорту мы их досматриваем, на карантин берем, обследуем. У нас специалистов для этого достаточно. И мы предложили нашу помощь китайцам. Притом это не я предложил. Ко мне пришли специалисты во главе с министром и говорят: Александр Григорьевич, если Си Цзиньпину нужна какая-то наша помощь, специалистов, мы готовы выехать», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в целом нужно спокойнее реагировать на ситуацию.

Китайский коронавирус

С начала года в Китае растет количество заболевших коронавирусом, вызывающим пневмонию. По данным на сегодняшний день, медики зафиксировали 20 438 подтвержденных случаев заболевания. В настоящее время 2788 находятся в тяжелом состоянии, 425 человек умерли, 632 пациента вылечены и выписаны.

Вирус за пределами Китая обнаружен у людей в более чем 20 странах.

По данным Минздрава Беларуси, в стране пациентов с коронавирусом нет .