Лукашенко о «сахарном» деле: Такого в Беларуси еще не было

О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время.

Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам во время встречи с работниками Добрушской бумажной фабрики 4 февраля, передает БЕЛТА.

«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

По его словам, фигурантами в деле выступают и «люди с погонами».

«Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», - рассказал Лукашенко.

Президент рассказал, что 4 сахарных завода достались стране с советских времен в полуразрушенном состоянии, и сахара на почти них не производили. «Дошло до того, что перед двумя руководителями положил наручники» и сказал, чтоб к утру был сахар.

«К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали и перед периодом, когда спрос на него, сдерживали продажи - цены поднимались, и они выбрасывали его на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать, и я таким образом когда-то заставил работать», - рассказал президент.

Затем на заводах была проведена модернизация, и они заработали в полную силу. Он заявил: недопустимо, когда кто-то наживается на том, что «принадлежит не только трудовому коллективу, но и всему белорусскому народу».

«Там пописывают, что директора - молодцы, провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Си Цзиньпину, просил денег на эту фабрику. Точно так и тогда: напряглись, провели модернизацию четырех заводов. Сделали как конфетку», - отметил он.

Задержания были проведены по личному указанию главы государства.

«В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», - рассказал Лукашенко.

Он считает, что СМИ, которые защищают этих директоров, не разобрались в вопросе. «Судите сами, какие они были добрые. У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров», - заявил белорусский лидер.

27 января сообщалось , что с самолета были сняты директора сахарных заводов с семьями. СМИ сообщали: не исключено, что их задержание связано с арестом главы 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимира Тихини.