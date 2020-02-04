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Уколы, шантаж, «спектакли». В Витебске 9 лет работала банда, заставлявшая людей отдавать им жилье

04.02.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Троих жителей Витебщины будут судить за вымогательство и мошенничество в особо крупном размере, связанными со сделками с недвижимостью. Мужчины заставили 8 человек продать свое жилье, а деньги забирали себе. Перед некоторыми разыгрывали настоящие «представления». Подробности дела сообщает СК.


Доллары, изъятые у обвиняемых. Фото: СК

Трое мужчин (32-х, 43-х и 48 лет) под разными предлогами склоняли людей к продаже своего жилья в Витебске, а затем забирали деньги себе.

Следователи установили 8 таких фактов. Продолжалось это более 9 лет — с мая 2010-го по июнь 2019-го. Ущерб составил более 182 тысяч рублей.

Одного потерпевшего избили и укололи препарат (какой именно, следствию не удалось узнать) — и после этого мужчина продал свою квартиру и отдал деньги обвиняемым.

Еще одного жителя Витебска напоили спиртным, а затем инсценировали убийство и изнасилование. Когда потерпевший уснул, ему в руку вложили нож. Мужчине, который сыграл роль «убитого», измазали кетчупом одежду. В компании были и женщина — она изобразила жертву изнасилования.

Один из обвиняемых представился сотрудником милиции и убедил потерпевшего, что он совершил убийство и изнасилование. Дальше начался шантаж — и мужчина подписал доверенность на продажу квартиры.

Перед 51-летним мужчиной разыграли такую историю. В его дворе «нашли» банку с бижутерией. Обвиняемые убедили хозяина продать украшения. Затем появился якобы владелец бижутерии и обвинил мужчину в хищении. Его избили, требуя возврата мнимого долга в 20 тысяч долларов. Затем потребовали от потерпевшего временно прописать в своей квартире их знакомого. И подсунули для подписи доверенность с правом на продажу жилья.

К 40-летнему жителю Витебска обвиняемые пришли, представившись сотрудниками милиции и отдела принудительного исполнения. У мужчины были большие долги за коммуналку и по алиментам. Троица уговорила его продать свое жилье.

Еще с четырьмя потерпевшими обвиняемые действовали по такой схеме: обещали продать их жилье, а затем купить более дешевое, полученную же разницу вернуть. Так продали три квартиры. Четвертая сделка не удалась: троицу задержали.

 
Теги: Витебск
 
 
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Троих жителей области будут судить за вымогательство и мошенничество в особо крупном размере.
 
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