Почему китайский коронавирус сложно остановить. Медик о том, спасет ли от нового вируса прививка от гриппа

Источник материала: Tut.by

Китайская вирусная пневмония выявлена у людей в более чем в 20 странах. Центром эпидемии стал китайский город Ухань, а резервуаром вируса — летучие мыши. И хотя в Беларуси не зафиксировано ни одного случая новой пневмонии, все равно интересно, почему новый вирус мутировал и передался человеку? Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии рассказала, почему от коронавируса умирают и поможет ли им не заразиться прививка от гриппа?



РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сентябрь 2018 года

«Прежде чем перекрыли выезд из Уханя, его покинуло значительное число людей»

— Почему распространение нового коронавируса сложно остановить?

— Это происходит из-за того, что вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновения. У вируса достаточно длительный инкубационный период: в среднем пять−семь дней, а максимально — 14 дней. И все это время инфицированный человек может быть источником инфекции для окружающих, при этом симптомы нового вируса пневмонии похожи на многие респираторные заболевания и часто имитируют обычную простуду.

— Китай изолирует целые города, но это все равно не помогает остановить проникновение вируса в Европу. Почему?

— Эпицентром эпидемии стал город Ухань. Прежде чем перекрыли выезд из этого города, его успело покинуть значительное число людей. Эпидемия, вызванная вирусом 2019-nCoV, произошла в период, когда жители Китая традиционно отправляются в путешествия по стране и за рубеж, празднуя Новый год по лунному календарю. Носители вируса, находясь в инкубационном периоде, разъехались по миру, а у них в это время еще не было симптомов заболевания. Обратите внимания, что выявленные случаи коронавируса в Европе связаны именно с поездками в Китай.



РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сентябрь 2018 года

— Кто в группе риска в плане заражения?

— Заразиться вирусом рискуют люди всех возрастов. Как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, к группе риска, когда у заболевания может быть тяжелое течение, относятся дети и люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой.

— Есть мнение, что медицинские маски не защищают от проникновения вируса. Ведь вирус в том числе концентрируется на руках: как только вы снимите маску, коснетесь лица и можете заразиться. Это так?

— Для эффективной защиты медицинской маской нужно правильно пользоваться. Во-первых, нужно аккуратно закрыть ею нос и рот и маску закрепить, чтобы уменьшить зазор между лицом и изделием. Во-вторых, во время использования к маске нельзя прикасаться, а если вы дотронулись к уже использованной стоит помыть руки.

Менять маску нужно каждые два-три часа, а когда она стала влажной, надеть новую — чистую и сухую. Одноразовые маски нельзя использовать еще раз и сразу же после носки нужно выбросить.



РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сентябрь 2018 года

— Если человек в этом сезоне прививался от гриппа, это может помочь не заболеть новым коронавирусом?

— У коронавируса и вируса гриппа могут быть сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. Поэтому вакцина от гриппа не окажет никакой специфической защиты от других респираторных возбудителей.

«Какое животное стало источником коронавируса, неизвестно»

— Этот новый коронавирус специально создали ученые в лаборатории?

— В социальных сетях высказывается достаточно много версий о происхождении вируса, тем не менее доказательств его искусственного происхождения нет.

— Правда ли, что родоначальник вируса есть среди летучих мышей?

— Природным резервуаром большинства коронавирусов являются летучие мыши. Новый коронавирус, как и ранее известные SARS и МERS коронавирусы, относится к роду бетакоронавирусов, произошедшим от летучих мышей.



РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сентябрь 2018 года

— Был ли промежуточный носитель этого коронавируса между летучими мышами и человеком?

— Как показывают проведенные исследования, промежуточный хозяин для вируса был, но что это за животное, которое стало источником нового коронавируса, до сих пор точно не определено.

— Почему вирус раньше не передавался человеку, а передался только сейчас?

— Это РНК-вирус, и он достаточно быстро эволюционирует. В результате произошедших мутаций он и приобрел способность инфицировать человека.

«От коронавируса чаще умирают те, кто старше 65 лет, у кого ослаблена иммунная система»

— Как вы оцениваете уровень летальности от нового коронавируса?

— Согласно статистическим данным, предоставленным Китаем, уровень летальности — около 2% от числа выявленных случаев.



РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, сентябрь 2018 года

— От каких заболеваний летальность выше?

— Если сравнивать летальность с ближайшим генетически близкородственными коронавирусами, такими как SARS и MERS, то летальность при заболеваниях, вызванных SARS-коронавирусом достигала 20%, среди зарегистрированных случаев MERS — 35−40% закончились неблагоприятным исходом.

— Почему от этого коронавируса в принципе умирают?

— Чаще всего от него умирают именно люди, которые находятся в зоне риска тяжелого течения заболевания, а это те, кто старше 65 лет, у кого ослаблена иммунная система.