|
Из Китая в Беларусь после каникул вернулось 50 студентов из 920
04.02.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за коронавируса китайским студентам, которые учатся в белорусских вузах и улетели домой на каникулы, отдых
Всего из Беларуси на каникулы в Китай улетело 920 студентов из Поднебесной. Несмотря на то, что отдых в учебных заведениях для них продлили, часть ребят решили вернуться пораньше. Получить информацию о том, как их встречают в Беларуси, оказалось не просто. Учебные заведение, куда мы звонили за комментарием, перенаправляли нас в Минобразования или, например, санстанцию.
30 января в заметке издания
Всего, сообщает издание, из академии на каникулы в Китай уехало 15 человек. К 30 января вернулось двое. По информации horki.info, студенты были на каникулах в тех районах, где коронавирус не был зарегистрирован. Кроме того, в аэропорту в Китае, а затем и в Минске они прошли санитарно-карантинный контроль.
Что касается всей страны, то, по информации Минобразования, с 28 января руководителям учреждений профессионально-технического образования, ссузов и вузов нужно обеспечить ежедневный учет иностранных обучающихся, которые вернулись на учебу из Китая и других стран, где регистрировались случаи коронавируса. Информацию о студентах они должны передавать в территориальные организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь студентам, а также в территориальные органы и учреждений, осуществляющих санитарный надзор.
Когда студенты-иностранцы возвращаются с каникул, они проходят медосмотр, во время которого медики расспрашивают их о самочувствии, измеряют температуру. Кроме того, на протяжении 14 дней после прибытия специалисты ежедневно за ними наблюдают.
— Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Все вопросы прорабатываются в индивидуальном порядке с каждым студентом, — отмечают в пресс-службе Министерства образования. — Вузами четко выполняются необходимые рекомендации Минздрава, организовано взаимодействие с медицинскими работниками, поликлиниками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего из Беларуси на каникулы в Китай улетело 920 студентов из Поднебесной. На данный момент вернулось не более 50.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)