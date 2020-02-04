Из Китая в Беларусь после каникул вернулось 50 студентов из 920

Источник материала: Tut.by

Из-за коронавируса китайским студентам, которые учатся в белорусских вузах и улетели домой на каникулы, отдых продлили на две недели. На занятия им минимум в конце февраля. Однако некоторые из ребят уже вернулись в Беларусь. По данным Министерства образования, таких парней и девушек «не более 50 человек».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Всего из Беларуси на каникулы в Китай улетело 920 студентов из Поднебесной. Несмотря на то, что отдых в учебных заведениях для них продлили, часть ребят решили вернуться пораньше. Получить информацию о том, как их встречают в Беларуси, оказалось не просто. Учебные заведение, куда мы звонили за комментарием, перенаправляли нас в Минобразования или, например, санстанцию.

30 января в заметке издания horki.info Татьяна Волкова, заведующая отделом эпидемиологии Горецкого районного центра гигиены и эпидемиологии рассказала, что, например, за студентами, которые возвращаются из Китая в Белорусскую государственную сельхозакадемию устанавливают наблюдение. Их селят в отдельный блок и ежедневно осматривают. Этим занимается врач общей практики, медсестра и помощник врача из академической поликлиники.

Всего, сообщает издание, из академии на каникулы в Китай уехало 15 человек. К 30 января вернулось двое. По информации horki.info, студенты были на каникулах в тех районах, где коронавирус не был зарегистрирован. Кроме того, в аэропорту в Китае, а затем и в Минске они прошли санитарно-карантинный контроль.

Что касается всей страны, то, по информации Минобразования, с 28 января руководителям учреждений профессионально-технического образования, ссузов и вузов нужно обеспечить ежедневный учет иностранных обучающихся, которые вернулись на учебу из Китая и других стран, где регистрировались случаи коронавируса. Информацию о студентах они должны передавать в территориальные организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь студентам, а также в территориальные органы и учреждений, осуществляющих санитарный надзор.

Когда студенты-иностранцы возвращаются с каникул, они проходят медосмотр, во время которого медики расспрашивают их о самочувствии, измеряют температуру. Кроме того, на протяжении 14 дней после прибытия специалисты ежедневно за ними наблюдают.

— Каждый из вернувшихся на учебу находится под наблюдением. Все вопросы прорабатываются в индивидуальном порядке с каждым студентом, — отмечают в пресс-службе Министерства образования. — Вузами четко выполняются необходимые рекомендации Минздрава, организовано взаимодействие с медицинскими работниками, поликлиниками.