Источник материала: Tut.by

В прошлом году белорусские туристы чаще всего умирали в Египте и Польше, сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.



Фото: Reuters

Белорусская ассоциация страховщиков подвела итоги года. Выяснилось, что в 2019 году количество страховых случаев со смертельным исходом, которые произошли с белорусскими туристами за рубежом, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. Всего за 2019 год страховщиками было зарегистрировано 72 таких случая в 24 странах. Для сравнения: в 2018 году произошло 32 случая со смертельным исходом.

В 2019 году 11 белорусских туристов умерло в Египте и 10 — в Польше. Египет — самое популярное направление, куда белорусы ездят отдыхать. Например, в 2018 году там свой отпуск провели более 211 тысяч человек.

По данным страховых компаний ситуация по итогам 2019 года выглядит так:

№ Страна Количество случаев со смертельным исходом 1 Египет 11 2 Польша 10 3 Россия 6 4 Германия 6 5 Литва 5 6 Испания 4 7 Турция 4 8 Грузия 3 9 Италия 3 10 Украина 3 11 Греция 3 12 Казахстан 2 13 Чехия 1 14 Индия 1 15 Болгария 1 16 Швеция 1 17 ОАЭ 1 18 Узбекистан 1 19 Израиль 1 20 Тайланд 1 21 Кипр 1 22 Австрия 1 23 Бельгия 1 24 Дания 1 ИТОГО 72

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе погибла супружеская пара. Недавно стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы : смерть наступила в результате острого отравления неизвестным ядом.

Всего с конца октября минувшего года в Египте умерло пять белорусских туристов. Причины смерти разные.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. Предположительно у него был сердечный приступ.

В начале января в Хургаде умер мужчина, причина смерти — сердечная недостаточность.