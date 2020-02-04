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В прошлом году белорусские туристы чаще всего умирали в Египте и Польше

04.02.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году белорусские туристы чаще всего умирали в Египте и Польше, сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.


Фото: Reuters

Белорусская ассоциация страховщиков подвела итоги года. Выяснилось, что в 2019 году количество страховых случаев со смертельным исходом, которые произошли с белорусскими туристами за рубежом, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. Всего за 2019 год страховщиками было зарегистрировано 72 таких случая в 24 странах. Для сравнения: в 2018 году произошло 32 случая со смертельным исходом.

В 2019 году 11 белорусских туристов умерло в Египте и 10 — в Польше. Египет — самое популярное направление, куда белорусы ездят отдыхать. Например, в 2018 году там свой отпуск провели более 211 тысяч человек.

По данным страховых компаний ситуация по итогам 2019 года выглядит так:

 

Страна

Количество случаев со смертельным исходом

1

Египет

11

2

Польша

10

3

Россия

6

4

Германия

6

5

Литва

5

6

Испания

4

7

Турция

4

8

Грузия

3

9

Италия

3

10

Украина

3

11

Греция

3

12

Казахстан

2

13

Чехия

1

14

Индия

1

15

Болгария

1

16

Швеция

1

17

ОАЭ

1

18

Узбекистан

1

19

Израиль

1

20

Тайланд

1

21

Кипр

1

22

Австрия

1

23

Бельгия

1

24

Дания

1

ИТОГО

72

Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе погибла супружеская пара. Недавно стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате острого отравления неизвестным ядом.

Всего с конца октября минувшего года в Египте умерло пять белорусских туристов. Причины смерти разные.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. Предположительно у него был сердечный приступ.

В начале января в Хургаде умер мужчина, причина смерти — сердечная недостаточность.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская ассоциация страховщиков подвела итоги года.
 
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