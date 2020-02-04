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В прошлом году белорусские туристы чаще всего умирали в Египте и Польше
04.02.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошлом году белорусские туристы чаще всего умирали в Египте и Польше, сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.
Белорусская ассоциация страховщиков подвела итоги года. Выяснилось, что в 2019 году количество страховых случаев со смертельным исходом, которые произошли с белорусскими туристами за рубежом, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. Всего за 2019 год страховщиками было зарегистрировано 72 таких случая в 24 странах. Для сравнения: в 2018 году произошло 32 случая со смертельным исходом.
В 2019 году 11 белорусских туристов умерло в Египте и 10 — в Польше. Египет — самое популярное направление, куда белорусы ездят отдыхать. Например, в 2018 году там свой отпуск провели более 211 тысяч человек.
По данным страховых компаний ситуация по итогам 2019 года выглядит так:
Напомним, в ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе
Всего с конца октября минувшего года в Египте умерло пять белорусских туристов. Причины смерти разные.
В декабре в Шарм-эль-Шейхе также
17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады
В начале января в Хургаде
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Белорусская ассоциация страховщиков подвела итоги года.
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