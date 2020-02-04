В некоторых районах Полоцка из-за аварии 1,5 часа не было света. Энегретики объяснили почему

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 4 февраля из-за аварии на электросетях некоторые районы в течение 1,5 часа находились без света. Аварию устранили к 16 часам, сообщили TUT.BY в Полоцких электросетях.

— Были повреждены две кабельные линии. Электричества у горожан в некоторых районах не было с 13.33. В 16 часов оно появилось: потребителей подключили по резервным линиям, — отметили в Полоцких электросетях.

Света не было в центральной части Полоцка и микрорайоне Задвинье.

В «Витебскэнерго» сообщили , что специалисты продолжают искать место повреждения в сетях:

— Поврежденные участки кабельных линий находятся в разных частях города, разделенных рекой. Восстановление электроснабжения было затруднено, так как мост через Западную Двину закрыт на реконструкцию .

Потребителям рассылали СМС о том, что произошла авария и ее устраняют, дополняют в «Витебскэнерго.