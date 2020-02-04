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В некоторых районах Полоцка из-за аварии 1,5 часа не было света. Энегретики объяснили почему
04.02.2020 17:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 4 февраля из-за аварии на электросетях некоторые районы в течение 1,5 часа находились без света. Аварию устранили к 16 часам, сообщили TUT.BY в Полоцких электросетях.
— Были повреждены две кабельные линии. Электричества у горожан в некоторых районах не было с 13.33. В 16 часов оно появилось: потребителей подключили по резервным линиям, — отметили в Полоцких электросетях.
Света не было в центральной части Полоцка и микрорайоне Задвинье.
В «Витебскэнерго»
— Поврежденные участки кабельных линий находятся в разных частях города, разделенных рекой. Восстановление электроснабжения было затруднено, так как мост через Западную Двину
Потребителям рассылали СМС о том, что произошла авария и ее устраняют, дополняют в «Витебскэнерго.
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Света не было в центральной части Полоцка и микрорайоне Задвинье.
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