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В некоторых районах Полоцка из-за аварии 1,5 часа не было света. Энегретики объяснили почему

04.02.2020 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке 4 февраля из-за аварии на электросетях некоторые районы в течение 1,5 часа находились без света. Аварию устранили к 16 часам, сообщили TUT.BY в Полоцких электросетях.

— Были повреждены две кабельные линии. Электричества у горожан в некоторых районах не было с 13.33. В 16 часов оно появилось: потребителей подключили по резервным линиям, — отметили в Полоцких электросетях.

Света не было в центральной части Полоцка и микрорайоне Задвинье.

В «Витебскэнерго» сообщили, что специалисты продолжают искать место повреждения в сетях:

— Поврежденные участки кабельных линий находятся в разных частях города, разделенных рекой. Восстановление электроснабжения было затруднено, так как мост через Западную Двину закрыт на реконструкцию.

Потребителям рассылали СМС о том, что произошла авария и ее устраняют, дополняют в «Витебскэнерго.

 
 
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Света не было в центральной части Полоцка и микрорайоне Задвинье.
 
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