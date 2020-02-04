Заключили мировое соглашение. В истории о конфликте в родительском вайбер-чате поставлена точка

Источник материала: Tut.by

В истории, где родители школьников судились из-за сообщений в родительском вайбер-чате, поставлена точка. Папы заключили мировое соглашение.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я отказался от иска. Мы заключили мировое соглашение, — рассказал TUT.BY папа, который обратился в суд с заявлением. — Ответчик выплатил мне энную сумму компенсации морального вреда, которая покрыла все мои судебные издержки. Решили на этом поставить точку. Все-таки дети учатся в одном классе.

Напомним, в декабре 2019-го Максим (имена всех героев изменены), папа одного из учеников, обратился в суд. Причина — переписка в родительском вайбер-чате. По словам Максима, Евгений, папа одной из учениц, назвал его «параноиком» и «любителем чужого грязного белья». Эти слова, считает Максим, порочат его честь и достоинство.

Ответчик с этим утверждением не согласился. Во время предварительного процесса он обратил внимание на то, что нужно учитывать контекст, в котором использовались данные высказывания. Так, приводил в пример он, слово «параноик» было им написано с большой буквы и со смайликами.