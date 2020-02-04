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Зимы не будет? Косолапый и рогатый синоптики зоосада в Могилеве предсказывают весну
04.02.2020 17:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медведя Федора в Могилевском зоосаде давно окрестили местным синоптиком. Он тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно «предсказывает» природные явления,
Работники зоосада доверяют своим четвероногим синоптикам, ведь они ни разу не подводили. И все они предсказывают скорую весну. Медведь Федор сну объявил бойкот. Он хорошо ест — даже заметно поправился, — но сна ни в одном глазу.
Барсуков инстинкты тоже заставили обзавестись лишними килограммами, а еще — гнездом. Но в спячку барсуки тоже не впадают.
— Сейчас наши животные готовятся к весне. Некоторые начали сбрасывать рога — лось, допустим. У некоторых начинает подшерсток вылинивать, как у верблюда. Поэтому весна уже не за горами, — говорит заведующий Могилевским зоосадом Иван Нижников.
В зоопарках разных стран по поведению медведей в первые дни февраля определяют, долгой ли будет зима. Считается, если косолапый покидает берлогу либо вообще отказался от спячки, весна не за горами. И хоть синоптики прогнозируют стойкий минус до конца недели, Федора загонит в берлогу только мороз не меньше -10 °С.
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Работники зоосада доверяют своим четвероногим синоптикам, ведь они ни разу не подводили.
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