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В Житковичском районе поймали браконьеров с сетями и сотнями килограммов рыбы

04.02.2020 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе госинспекторы охраны животного и растительного мира задержали крупных браконьеров — и масштабы их поразили.


На озере Червоном двое местных браконьеров растянули полукилометровую связку сетей. Улов оказался на редкость крупным — 230 кг отборного карася, щук и лещей.

Вред, причиненный природе, составил более 8 тысяч рублей, он оценен как особо крупный. Браконьеров взяли под стражу и возбудили в отношении них уголовное дело. Им грозит штраф и до 6 лет лишения свободы.


 
 
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Вред, причиненный природе, составил более 8 тысяч рублей, он оценен как особо крупный.
 
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