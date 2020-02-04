В Житковичском районе поймали браконьеров с сетями и сотнями килограммов рыбы

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе госинспекторы охраны животного и растительного мира задержали крупных браконьеров — и масштабы их поразили.





На озере Червоном двое местных браконьеров растянули полукилометровую связку сетей. Улов оказался на редкость крупным — 230 кг отборного карася, щук и лещей.

Вред, причиненный природе, составил более 8 тысяч рублей, он оценен как особо крупный. Браконьеров взяли под стражу и возбудили в отношении них уголовное дело. Им грозит штраф и до 6 лет лишения свободы.



