|
В Житковичском районе поймали браконьеров с сетями и сотнями килограммов рыбы
04.02.2020 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе госинспекторы охраны животного и растительного мира
На озере Червоном двое местных браконьеров растянули полукилометровую связку сетей. Улов оказался на редкость крупным — 230 кг отборного карася, щук и лещей.
Вред, причиненный природе, составил более 8 тысяч рублей, он оценен как особо крупный. Браконьеров взяли под стражу и возбудили в отношении них уголовное дело. Им грозит штраф и до 6 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вред, причиненный природе, составил более 8 тысяч рублей, он оценен как особо крупный.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)