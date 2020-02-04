Минчанин вернулся из Китая и не смог провериться на коронавирус. Кому сделают анализ и где

Источник материала: Tut.by

Минчанин Алексей уже шесть месяцев работает в Китае. В пятницу, 31 января, ночью он вернулся в Беларусь. Летел с пересадками — в Нур-Султане и Москве. Из России домой ехал на автобусе, поэтому пройти анализ на коронавирус в аэропорту не смог. Позвонил в два медучреждения Минска, спросил, может ли провериться. Специалисты, говорит, уточнили, есть ли симптомы болезни, и, услышав, в ответ, что их нет, в анализе отказали. «Но почему? — не скрывает эмоций собеседник. — Это же моя безопасность».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Алексей работает в городе Шицзячжуан. В населенном пункте, рассказывает, живет около 12 миллионов человек. Из них несколько человек уже заболели. Их, отмечает собеседник, не много, но, продолжает, эпидемиологическая ситуация в Китае ухудшается, поэтому начальник сказал ему вернуться домой.

— Я вылетал из Пекина, до него 300 километров ехал на поезде, потом пять часов провел в аэропорту, — описывает маршрут собеседник. — После вылета у меня была пересадка в Нур-Султане, оттуда я направился в Москву.

Свой самолет до Минска Алексей пропустил, поэтому из аэропорта Домодедово в Беларусь добирался на микроавтобусе.

— В аэропортах Пекина и Москвы мне измеряли температуру тепловизорами, все было в порядке. Сейчас я тоже чувствую себя отлично, но провериться не помешало бы.

Чтобы чувствовать себя максимально уверенно, Алексей решил сдать анализы на коронавирус. С этим вопросом он обратился в Минскую инфекционную больницу.

— Мне ответили — нет, и направили на Филимонова (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. — Прим. TUT.BY). Набрал их, там сказали, только по направлению врача, — восстанавливает в памяти тот разговор собеседник. — Я ответил, что готов заплатить, все-таки это моя безопасность. Сказали, нет.

— Почему вы не пошли в поликлинику?

— А смысл? Мне сказали, что анализ сделают только, если у вас высокая температура, кашель. Да и зачем мне ходить по людным местам, вдруг я болен и кого-то заражу.

Что делать дальше, Алексей не знает. В Минске у него живут родители, младший брат. Из всех близких он виделся только с папой, который встречал его по прибытию.

— Сейчас моя семья живет в одной квартире, я — в другой. Мы не видимся, потому что я не хочу подвергать их опасности, — описывает ситуацию собеседник. — Да, скорее всего, со мной все хорошо, но почему у меня нет возможности провериться? Тем более, что я готов сделать это за свои деньги.

«Все, кто был в Китае, могут пройти обследование на наличие коронавируса»

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун пояснила TUT.BY: тем, кто прибыл из Китая, рекомендуется пройти лабораторное обследование на наличие коронавируса.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обследование проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через госграницу. А также в областных инфекционных больницах, Бобруйской городской инфекционной больнице, городских инфекционных больницах Минска, районных больницах Минской и Могилевской области. Обследование проводится бесплатно.

— Но в «инфекционке» Алексею, у которого не было симптомов коронавируса, отказали в проверке.

— С этого понедельника (с 3 февраля. — Прим. TUT.BY) все, кто был в Китае, могут пройти обследование на наличие коронавируса в названных медучреждениях, — уточнила Юлия Бородун. — Более того, если у человека есть симптомы, не исключающие инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие), то ему необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью — вызвать скорую медицинскую помощь. Во время вызова необходимо сообщить о симптомах заболевания и дате прибытия из Китая.

При этом, уточняют в Минздраве, в течение 14 дней после возвращения из Китая целесообразно по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий.

Как защитить себя от китайского коронавируса Какие у него симптомы? Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться? Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно: избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;

после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;

стараться не касаться руками лица;

в общественных местах носить медицинские маски;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;

если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился? При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики. Как лечат от коронавируса? Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты. Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае? Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.

Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.

Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.

Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.