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Минчанин вернулся из Китая и не смог провериться на коронавирус. Кому сделают анализ и где
04.02.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин Алексей уже шесть месяцев работает в Китае. В пятницу, 31 января, ночью он вернулся в Беларусь. Летел с пересадками — в Нур-Султане и Москве. Из России домой ехал на автобусе, поэтому
Алексей работает в городе Шицзячжуан. В населенном пункте, рассказывает, живет около 12 миллионов человек. Из них несколько человек уже заболели. Их, отмечает собеседник, не много, но, продолжает, эпидемиологическая
— Я вылетал из Пекина, до него 300 километров ехал на поезде, потом пять часов провел в аэропорту, — описывает маршрут собеседник. — После вылета у меня была пересадка в Нур-Султане, оттуда я направился в Москву.
Свой самолет до Минска Алексей пропустил, поэтому из аэропорта Домодедово в Беларусь добирался на микроавтобусе.
— В аэропортах Пекина и Москвы мне измеряли температуру тепловизорами, все было в порядке. Сейчас я тоже чувствую себя отлично, но провериться не помешало бы.
Чтобы чувствовать себя максимально уверенно, Алексей решил сдать анализы на коронавирус. С этим вопросом он обратился в Минскую инфекционную больницу.
— Мне ответили — нет, и направили на Филимонова (РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. — Прим. TUT.BY). Набрал их, там сказали, только по направлению врача, — восстанавливает в памяти тот разговор собеседник. — Я ответил, что готов заплатить, все-таки это моя безопасность. Сказали, нет.
— Почему вы не пошли в поликлинику?
— А смысл? Мне сказали, что анализ сделают только, если у вас высокая температура, кашель. Да и зачем мне ходить по людным местам, вдруг я болен и кого-то заражу.
Что делать дальше, Алексей не знает. В Минске у него живут родители, младший брат. Из всех близких он виделся только с папой, который встречал его по прибытию.
— Сейчас моя семья живет в одной квартире, я — в другой. Мы не видимся, потому что я не хочу подвергать их опасности, — описывает ситуацию собеседник. — Да, скорее всего, со мной все хорошо, но почему у меня нет возможности провериться? Тем более, что я готов сделать это за свои деньги.
«Все, кто был в Китае, могут пройти обследование на наличие коронавируса»
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун пояснила TUT.BY: тем, кто прибыл из Китая, рекомендуется пройти лабораторное обследование на наличие коронавируса.
Обследование проводится в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту и других пунктах пропуска через госграницу. А также в областных инфекционных больницах, Бобруйской городской инфекционной больнице, городских инфекционных больницах Минска, районных больницах Минской и Могилевской области. Обследование проводится бесплатно.
— Но в «инфекционке» Алексею, у которого не было симптомов коронавируса, отказали в проверке.
— С этого понедельника (с 3 февраля. — Прим. TUT.BY) все, кто был в Китае, могут пройти обследование на наличие коронавируса в названных медучреждениях, — уточнила Юлия Бородун. — Более того, если у человека есть симптомы, не исключающие инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие), то ему необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью — вызвать скорую медицинскую помощь. Во время вызова необходимо сообщить о симптомах заболевания и дате прибытия из Китая.
При этом, уточняют в Минздраве, в течение 14 дней после возвращения из Китая целесообразно по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
Что делать, если кажется, что заразился?
При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?
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Минчанин Алексей уже шесть месяцев работает в Китае. Он вернулся в Беларусь и хотел провериться на коронавирус, но не смог.
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