В Пуховичском районе водолазы достали из реки тело мужчины. Скорее всего, это его убили 21 января

Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе водолазы достали из воды тело мужчины. С высокой долей вероятности можно утверждать, что это 31-летний Александр Дубонос, которого убили 21 января. Об этом сообщает телеканал ОНТ .



Фото: телеканал ОНТ

Водолазы ОСВОДа и добровольцы из поискового отряда «Ангел» обследовали более десяти километров реки Свислочь. Тело наши в 500 метрах от предполагаемого места сброса.

Напомним, 24 января в милицию обратился местный житель и заявил, что пропал его 31-летний сын. Следственно-оперативная группа вместе с экспертом-биологом нашла скрытые биологические следы, которые указывали: мужчину убили.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Марьиной Горки: пара — 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый.

Установлено, что убийство произошло 21 января в квартире у сожителей. Во время ссоры «из-за личной неприязни» мужчине нанесли травмы, от которых тот скончался. После чего его тело выбросили в реку.