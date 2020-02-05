Блогер высыпал судье под ноги ведро с костями - за штраф за акцию против интеграции

Источник материала: Tut.by

Витебский блогер Александр Дубровских провел в ИВС 15 суток. «Сутками» его наказали за ведро с костями для собак, которое он высыпал под ноги судье Октябрьского района Витебска Илье Белоусу в его кабинете. За несколько дней до этого, 14 января, Белоус оштрафовал блогера на 810 рублей за участие в минских акциях против интеграции с Россией, пишет «Віцебская вясна».



Александр Дубровский во время витебской акции 29 декабря. Фото: «Віцебская вясна»

— 17 января я подумал, что надо пойти в суд и высказать судьям все, что я о них думаю. Взял с собой ведро, кости для собак и пошел. Пришел к этому судье [Илье Белоусу] и сказал, что ненавижу его за то, что он занимается штамповкой этих приговоров. «Это вам подарок», — говорю. И бросил эти кости ему под ноги, — рассказал Александр Дубровских.

Витеблянин объяснил, что этим поступком хотел выразить презрение «к этим людям-роботам, которые штампуют приговоры».

Суд Витебского района дал блогеру 15 суток административного ареста, увидев в его поступке хулиганство и посчитав, что он употребил «нецензурную брань в общественном месте». Дубровских утверждает, что в кабинете Белоуса не ругался, а «проклинал культурно».

Пока Дубровских был на «сутках», его два раза осудили за акции протеста против интеграции с Россией. 20 января суд Октябрьского района Витебска оштрафовал его на 810 рублей за участие в минской акции 21 декабря. А 29 января суд Железнодорожного района Витебска наказал Дубровских на такую ​​же сумму за участие в витебском пикете 29 декабря.

Таким образом, вместе со штрафом, который блогер получил 14 января от судьи Ильи Белоуса, в целом Дубровских оштрафован на 2430 рублей за участие в акциях в поддержку независимости Беларуси.