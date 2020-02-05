ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир

05.02.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Лукашенко: Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир

Лукашенко: Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир

"Я готов обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений. И искренне и честно ответить на все вопросы, которые так или иначе бытуют в истеблишменте США", - сказал глава государства.

Лукашенко: Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир

"Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которые готовы работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе. Думаю, об этом мы еще с вами поговорим. Я приветствую вас в Беларуси и рад нашей встрече", - добавил Александр Лукашенко.

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-i-ee-narod-gotovy-rabotat-na-stabilnost-i-mir-378021-2020/

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Государственным секретарем...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ежегодно взятки составляли сотни тысяч долларов». КГБ показал, как директора сахарных заводов брали деньги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика