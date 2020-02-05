В Могилеве строят современную кардиохирургию. Рассказываем, какой она будет снаружи и внутри

Источник материала: Tut.by

В Могилеве строят современную кардиохирургию. Новый профильный корпус Могилевской областной больницы будет четырехэтажным. В цокольный этаж перенесут стерилизационное отделение и оснастят современным оборудованием. Этого больница очень ждет, сейчас стерилизацию проводят в подвальном помещении, места там не хватает и каждый год приходится решать, как разместить новую аппаратуру, рассказал TUT.BY замглавврача по хирургии Игорь Савостенко.





На первом этаже обустроят приемное отделение, рассчитанное на всю больницу. Пациентов разделят на два потока — экстренные и плановые. Там же поставят современный компьютерный томограф, который поможет улучшить качество диагностики экстренно поступивших пациентов.

Второй этаж отведут под отделение кардиохирургии, оно переедет из второго корпуса больницы. Для пациентов обещают комфортные условия: палаты на 1−2 человек с телевизором, санузлом и кнопкой срочного вызова врача.

На третьем этаже оборудуют отделение интерационной кардиологии для пациентов с нарушением сердечного ритма. Таким людям нужна процедура на сложном оборудовании — сначала точечная диагностика, а затем абляция. Когда закупят специальную станцию с навигацией и обучат медперсонал на ней работать, в Могилевской области начнут впервые выполнять абляции, говорит Игорь Савостенко:

— По обучению кадров будем консультироваться с коллегами из столичного научно-практического центра «Кардиология». Мы им очень благодарны — с их помощью 12 лет назад начинали у нас кардиохирургию и довольно успешно работаем.





На четвертом этаже — реанимация на 12 коек и 5 операционных. Одна операционная будет гибридной — для особо сложных операций, к примеру, при нарушениях коронарного кровообращения или пороках сердца. Ее оборудуют ангиографом для помощи людям с патологией сосудов.

— Вот, например, случился инфаркт миокарда, — не нужно делать никаких разрезов. Достаточно через бедро или руку с помощью специального проводника поставить стент в место сужения сосуда. Сосуд расширится — и человек уже через пару дней станет трудоспособным. То же самое при облитерирующих заболеваниях нижних конечностей, при которых проводят ампутации — ввели стент, он расширил сосуд, кровь поступает и пациент здоров.





Кардиохирургический корпус позволит решить проблему нехватки операционных в больнице и увеличить количество операций на открытом сердце до 500 в год, объясняет Игорь Савостенко.

В 2019 году в больнице провели 300 таких операций. Остальным нуждающимся пока приходится ожидать своей очереди.

Строительство и оснащение кардиохирургического корпуса обойдется областному бюджету примерно в 30 млн рублей.

К концу этого года планируют построить здание и начать там отделочные работы, сообщил TUT.BY прораб ОАО «Промжилстрой» Сергей Семенов. Пока же готовят площадку для раскопки котлована. Когда корпус сдадут, точно пока не известно.





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