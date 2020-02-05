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Глусчане в прошлом году подарили музею более шестисот экспонатов

05.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В рамках благотворительной акции «Подари музею экспонат» в 2019 году глусчане передали районному историко-краеведческому музею 635 предметов. Самые активные дарители — Александр Станкевич, Маргарита Радченко, Иван Киринский, учащиеся и педагоги СШ № 2. Акция продолжается и в 2020 году.

Как рассказала редакции директор Глусского районного историко-краеведческого музея Наталья Акулич, в 2019 году в музее было организовано 20 временных экспозиций, они были приурочены ко Дню вывода советских войск из Афганистана, к годовщине Октябрьской революции и к другим датам; проходили выставки частных коллекций: самоваров, масок, выставка военных головных уборов; при участии жителей района организовали выставки «Путешествие в мир школьных предметов», ретрооткрыток и фотографий. В музее проходили встречи с литераторами, мастерами-ремесленниками, брейн-ринги, музейно-педагогические занятия для детей, совместные мероприятия с районным комитетом ОО «БРСМ», военкоматом, пионерской организацией. Наиболее массовыми оказались культурно-образовательные мероприятия «От Пушкина до Высоцкого» и «Ностальгический монолог: улицы моего местечка», а также выставка работ юных дарований, которые занимаются в творческом объединении гимназии Глуска «Арт-кроха».

За год музей посетили 4440 человек, более половины из них — это школьники. Основной фонд музея составляет 1150 экспонатов.       

 Алёна ЗМИТРОВИЧ

 
 
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В рамках благотворительной акции «Подари музею экспонат» в 2019 году глусчане передали районному историко-краеведческому музею 635 предметов. Самые активные...
 
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