«Больших тиражей и творческих успехов» – Александр Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХVII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VI Международного симпозиума литераторов «Писатель и время». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





Глава государства отметил, что книжный форум по праву стал ярким событием культурной и духовной жизни Беларуси. «Ежегодно он открывает международный календарь профессиональных книжных выставок, а наши читатели первыми могут увидеть на одной площадке лучшие новинки отечественных и зарубежных издательств, встретиться как со знаменитыми, так и с молодыми писателями и поэтами», — говорится в приветствии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов. «Убежден, что выставка и далее будет содействовать пропаганде качественной литературы и культуры чтения, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества», — отметил Президент.

Участникам и организаторам Минского книжного форума глава государства пожелал плодотворной работы, больших тиражей и новых творческих успехов.