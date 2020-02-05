ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Больших тиражей и творческих успехов» – Александр Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки

05.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХVII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VI Международного симпозиума литераторов «Писатель и время». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Больших тиражей и творческих успехов» – Александр Лукашенко направил приветствие участникам Минской книжной выставки

Глава государства отметил, что книжный форум по праву стал ярким событием культурной и духовной жизни Беларуси. «Ежегодно он открывает международный календарь профессиональных книжных выставок, а наши читатели первыми могут увидеть на одной площадке лучшие новинки отечественных и зарубежных издательств, встретиться как со знаменитыми, так и с молодыми писателями и поэтами», — говорится в приветствии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отношение к книге всегда было особым, бережным, уважительным, а вопросы сохранения и эффективного развития издательской отрасли остаются в числе важных государственных приоритетов. «Убежден, что выставка и далее будет содействовать пропаганде качественной литературы и культуры чтения, послужит укреплению международного гуманитарного сотрудничества», — отметил Президент.

Участникам и организаторам Минского книжного форума глава государства пожелал плодотворной работы, больших тиражей и новых творческих успехов.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХVII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VI Международного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Глусчане в прошлом году подарили музею более шестисот экспонатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика