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О наиболее ярких событиях Минской книжной выставки расскажут в интерактивном режиме

05.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Министерство информации организует широкое информирование о подготовке и проведении XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки через социальные сети. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

О наиболее ярких событиях Минской книжной выставки расскажут в интерактивном режиме

В интерактивном режиме планируется рассказывать о событиях выставки, получать прямые отзывы о них, вести стримы в Инстаграм c наиболее ярких мероприятий.

Первый стрим состоится сегодня в 12.00 во время торжественного открытия форума.

Совместно с факультетом журналистики БГУ дан старт работы соцсети ТикТок, где среди первых постов размещено приглашение на крупнейший книжный форум министра информации Александра Карлюкевича.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях будет организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года — «Беларусь — открытая книга». Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом — Соединенные Штаты Америки.

 
 
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Министерство информации организует широкое информирование о подготовке и проведении XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки через социальные...
 
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