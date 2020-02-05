На полторы недели закроют один из выходов со станции метро «Площадь Победы»

Источник материала: Tut.by

С 5 по 14 февраля будет полностью закрыт один из выходов со станции метро «Площадь Победы» в столице. Об этом предупреждает «Минский метрополитен».



Схема: twitter.com/minskoemetro

Будет полностью закрыт один из двух выходов в сторону магазина «Океан». В это время переход будут ремонтировать.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, что уже год по всему Минску обновляют выходы из метро: сначала были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Затем «Московская», «Купаловская», «Партизанская» и «Фрунзенская». Давно начаты работы на «Площади Победы». В сентябре обновляли выходы на «Востоке», а в октябре — на «Могилевской» и «Фрунзенской».