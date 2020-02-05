Как был связан с «сахарным» делом борец с преступностью Тихиня?

Бывший замглавы ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня консультировал фигурантов «сахарного» дела в вопросах конспирации за вознаграждение.

Об этом сообщили в программе «Панорама » на телеканале «Беларусь 1 ».

В эфире телеканала демонстрировались видео с камер наружного наблюдения, где в одном из столичных торговых центров Тихине представитель российской стороны схемы передает часть денег.

По данным главы отдела следственного управления КГБ Беларуси Константина Бычека, Тихиня сообщал преступникам о готовящихся проверках правоохранителей, советовал, как соблюдать конспирацию и «зачищать следы» действий преступной группы.

«Он гарантировал им прекращение проводимых органами внутренних дел проверочных мероприятий, за что систематически получал незаконное денежное вознаграждение. Последним поручением для Тихини стала организация недопущения на пост директора концерна "Белгоспищепром" неугодного преступной группе кандидата, при котором данная преступная схема далее не смогла бы существовать», - отметил Бычек.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям за взятку в особо крупном размере. Расследование продолжается, и последствия «сахарного дела» еще предстоит выяснить. Сегодня известно, что фигуранты компенсировали все убытки за счет белорусской стороны.