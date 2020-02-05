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Идеальные губы, нос и лоб. Кого назвали самым красивым мужчиной в мире?

05.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В исследовании измерялось расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитых мужчин, пишет Super.

Роберт Паттинсон стал обладателем самого красивого лица в мире.

Идеальные губы, нос и лоб. Кого назвали самым красивым мужчиной в мире?

Такие данные озвучены в исследовании известного пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, который измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитых мужчин.

В итоге черты 33-летнего британца наиболее близки к «золотому сечению». Примерно так в минувшем году Де Сильва узнал, что модель Белла Хадид является самой привлекательной женщиной планеты.

К слову, хирург отметил, что у Генри Кавилла идеальные губы и лоб, а у Брэдли Купера отлично расположены глаза, и оставил Брэду Питту лишь четвертую строчку за несовершенный нос — в отличие от Хью Джекмана, у которого эта часть лица оказалась самой удачной. Замыкают десятку образцово красивых мужчин Канье Уэст, в котором не идеальна только форма лица, и обладатель лучшего носа Райан Гослинг, которому не так повезло с губами.

Источник: sb.by

 
 
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В исследовании измерялось расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитых мужчин, пишет Super. Роберт Паттинсон стал обладателем самого красивого
 
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