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Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

05.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей до 15 февраля принимает заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в Министерстве экономики.

Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси

Участниками могут стать субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и ведущие свою деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Инвестпроекты малого бизнеса должны быть связаны с такими направлениями, как создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

По итогам конкурса Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей планирует выделить победителям более Br621 тыс. Господдержка будет предоставляться в виде денежных средств на условиях займа в размере до Br216 тыс., а также имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) стоимостью до Br216 тыс. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не должна превышать Br270 тыс.

Деньги предоставляются на условиях займа на срок до пяти лет, имущество на условиях лизинга — также до пяти лет.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей до 15 февраля принимает заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения...
 
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