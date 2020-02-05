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В Светлогорском районе фермер продал имущество родственнику, чтобы не отдавать долги кредиторам
05.02.2020 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава неплатежеспособного фермерского хозяйства продал имущество родственнику, чтобы избежать уплаты долгов своим поставщикам,
В 2019 году фермер, занимающийся выращиванием крупного рогатого скота, продал имущество хозяйства на сумму более 55 тысяч рублей родственнику — и это при кредиторской задолженности в размере свыше 400 тысяч за поставку кормов и прочих расходов.
Прокуратурой Светлогорского района в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК (Препятствование возмещению убытков кредиторам).
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Прокуратурой Светлогорского района в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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