В Светлогорском районе фермер продал имущество родственнику, чтобы не отдавать долги кредиторам

Источник материала: Tut.by

Глава неплатежеспособного фермерского хозяйства продал имущество родственнику, чтобы избежать уплаты долгов своим поставщикам, обнаружил КГК.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В 2019 году фермер, занимающийся выращиванием крупного рогатого скота, продал имущество хозяйства на сумму более 55 тысяч рублей родственнику — и это при кредиторской задолженности в размере свыше 400 тысяч за поставку кормов и прочих расходов.

Прокуратурой Светлогорского района в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК (Препятствование возмещению убытков кредиторам).