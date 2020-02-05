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В Светлогорском районе фермер продал имущество родственнику, чтобы не отдавать долги кредиторам

05.02.2020 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава неплатежеспособного фермерского хозяйства продал имущество родственнику, чтобы избежать уплаты долгов своим поставщикам, обнаружил КГК.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В 2019 году фермер, занимающийся выращиванием крупного рогатого скота, продал имущество хозяйства на сумму более 55 тысяч рублей родственнику — и это при кредиторской задолженности в размере свыше 400 тысяч за поставку кормов и прочих расходов.

Прокуратурой Светлогорского района в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК (Препятствование возмещению убытков кредиторам).

 
 
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Прокуратурой Светлогорского района в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
 
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