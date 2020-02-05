Сколько выпускников вузов и колледжей, которые учились на платном, едут по распределению

Источник материала: Tut.by

Почти все выпускники вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, распределяются. Кроме того, по словам министра образования Игоря Карпенко, каждый год распределение берет около 1000−1500 «платников».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— У нас распределение молодых специалистов реализуется практически на 100% по всем уровням образования — профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование, — сообщил Игорь Карпенко. — В процентах — это где-то 98−99 с хвостиком. Практически все, кто учился на бюджете получают первое рабочее место. Кроме того, ежегодно мы распределяем порядка 1000−1500 обучающихся, которые учились платно.

По словам министра, востребованность в рабочих местах у выпускников есть, и люди едут туда, куда их распределяют.

— Вопрос дефицита педагогических кадров еще актуален? — уточнили у министра журналисты.

— Это зависит от региона. Например, по Минску мы ощущали некоторую нехватку по учителям начальных классов. И в прошлом учебном году решали эту проблему за счет привлечения к работе в школе выпускников старших курсов педагогического вуза.

В целом же, отметил министр, по республике цифры приема на педагогические профессии сбалансированы.