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Сколько выпускников вузов и колледжей, которые учились на платном, едут по распределению
05.02.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти все выпускники вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, распределяются. Кроме того, по словам министра образования Игоря Карпенко, каждый год распределение берет около 1000−1500 «платников».
— У нас распределение молодых специалистов реализуется практически на 100% по всем уровням образования — профессионально-техническое, среднее специальное и высшее образование, — сообщил Игорь Карпенко. — В процентах — это где-то 98−99 с хвостиком. Практически все, кто учился на бюджете получают первое рабочее место. Кроме того, ежегодно мы распределяем порядка 1000−1500 обучающихся, которые учились платно.
По словам министра, востребованность в рабочих местах у выпускников есть, и люди едут туда, куда их распределяют.
— Вопрос дефицита педагогических кадров еще актуален? — уточнили у министра журналисты.
— Это зависит от региона. Например, по Минску мы ощущали некоторую нехватку по учителям начальных классов. И в прошлом учебном году решали эту проблему за счет привлечения к работе в школе выпускников старших курсов педагогического вуза.
В целом же, отметил министр, по республике цифры приема на педагогические профессии сбалансированы.
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Почти все выпускники вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, распределяются.
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