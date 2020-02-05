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Под Сельмашевским путепроводом в Гомеле появились подпорки. Узнали, в чем дело

05.02.2020 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчане переживают, что с путепроводом Сельмашевским что-то не то: около месяца назад по одной из полос ограничили движение, а под самой конструкцией появились странные подпорки. Что происходит?


Фото: Гомель Online

Сельмашевский путепровод — один из самых оживленных в городе. В день по нему проезжают тысячи автомобилей. Путепроводу более 45 лет и за это время он ни разу не закрывался на реконструкцию.

Когда часть крайней правой полосы неожиданно перекрыли, а под путепроводом появились подпорки, люди заволновались. «Неужели такая конструкция может удержать путепровод?» — задают вопросы гомельчане.


Фото: Гомель Online

В Гомельском городском дорожном строительно-ремонтном тресте не скрывают: проблема есть, но пока все под контролем. TUT.BY рассказали, что в конструкции обнаружен ряд дефектов — но они не критические. А временные опоры установлены по рекомендации БелдорНИИ, чтобы крайние балки не потеряли несущую способность.

Сейчас специалисты БелдорНИИ проводят дальнейшее обследование путепровода, после их заключения будет принято решение о его капитальном ремонте.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельчане переживают, что с путепроводом Сельмашевским что-то не то.
 
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