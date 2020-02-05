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Начался суд по взрыву на «Могилевдреве», где пострадали и погибли люди. Двое обвиняемых вину не признают

05.02.2020 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За взрыв в цехе «Могилевдрева» судят троих человек. В нарушении правил пожарной безопасности обвиняют бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, Максима Казинского и бывшего начальника мебельного цеха Федора Фисюка. На скамье подсудимых также Дмитрий Ковальчук — заместитель директора по техническим вопросам УП «БР-Консалт», компании, наделенной полномочиями по управлению и контролю за деятельностью «Могилевдрева». Его обвиняют в служебной халатности. Вину частично признал лишь Фисюк. Казинский и Ковальчук виновными себя не считают.


Слева направо: экс главный инженер, и. о. гендиректора Максим Казинский; экс-начальник мебельного цеха Федор Фисюк; замдиректора по техническим вопросам УП «БР-Консалт» Дмитрий Ковальчук. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, под стражу их не брали. На первое заседание пришли также все потерпевшие — 8 человек. В тот день на смене были девять сотрудников, одна 53-летняя женщина от полученных ожогов и других травм умерла.

Четверо из восьми потерпевших заявили суду, что в процессе рассмотрения дела намерены подать иски о возмещении ущерба.

(Будет дополнено.)

Что произошло?

25 сентября 2018 года в 18.30 произошел взрыв в покрасочной камере мебельного цеха предприятия «Могилевдрев». В это время там была рабочая смена — 9 человек. Люди получили термические ожоги различной степени тяжести. Из них двое в тяжелом состоянии были переведены в ожоговый центр в Минске.

53-летняя женщина получила ожоги более 55% тела, в том числе глубокие, разрыв барабанной перепонки, кровоизлияние в ухо. Все это осложнилось полиорганной недостаточностью, и женщина умерла.

Всего по делу сейчас проходит 8 потерпевших.

Оборудованию и зданию мебельного цеха был причинен ущерб на сумму более 23 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины.


Неправильная работа с оборудованием

Суть обвинения состоит в том, что фигуранты дела отвечали за объединение двух цехов: старого, № 1, и нового, № 3. И, соответственно, должны были контролировать соблюдение всех правил при производстве работ. Но не сделали этого.

Федор Фисюк как начальник цеха отвечал за исправность оборудования в цехе и за правильное его использование.

Замдиректора по техническим вопросам УП «БР-Консалт» Дмитрий Ковальчук — а именно эта организация, по версии следствия, инициировала объединение цехов «Могилевдрева» — должен был следить, чтобы оборудование смонтировали по всем правилам, соблюдали технологию производства, а при необходимости должен был предложить другие варианты — размещения, закупки оборудования и прочее. На «Могилевдрев» с мая 2017 года по сентябрь 2018-го Ковальчук был командирован для этого 9 раз, сообщил в суде прокурор.

А Максим Казинский как экс главный инженер и и. о. гендиректора «Могилевдрева» должен был следить за процессом объединения цехов в принципе.

Взрыв в итоге произошел из-за неправильного монтажа и эксплуатации оборудования. По информации гособвинения, к системе вентиляции неправильно подсоединили окрасочные кабины. Во-первых, глубина кабины была увеличена. Во-вторых, использовались взрывоопасные нитролаки, хотя оборудование было рассчитано на взрывопожаробезопасные лаки на водной основе. В-третьих, система вентиляции работала неэффективно:скорость прохождения по ней воздуха из-за неправильной эксплуатации была ниже в 3,7 раза.

Все это привело к тому, что внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин образовалась и накопилась взрывоопасная паровоздушная смесь. А в день ЧП в цехе проводились еще и отделочные работы.

В итоге 25 сентября 2018 года произошло химическое самовозгорание лакокрасочного материала, потом — пожар и взрыв, из-за которого пострадали люди, одна работница погибла.

В суде начинается допрос обвиняемых.

 
Теги: Минск
 
 
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Вся смена из 9 человек получилиа термические ожоги различной степени тяжести. 53-летняя женщина позже умерла в больнице.
 
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