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В Минске будут судить «частного детектива», который обещал женщинам найти компромат на их мужей

05.02.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске завершено расследование в отношении 35-летнего мужчины, который позиционировал себя как частный сыщик. Зачастую к нему обращались женщины с просьбой подтвердить измены супруга. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


По версии следствия, с 2011 по 2019 год мужчина придумал, как обманом получать деньги от людей под видом детектива. Он создал сайт, где выдавал себя за известного специалиста, который может собирать для заказчика информацию о нужных гражданах — где живут и работают, с кем общаются и на что живут. На страничке были положительные отзывы от якобы реальных клиентов.

Как правило, к «детективу» обращались женщины, чтобы найти подтверждение изменам супруга. Для того, чтобы создать образ добропорядочного исполнителя, фигурант на переговорах показывал им свой реальный паспорт и составлял расписку о получении денег. В среднем, за услуги он брал от 100 до 1500 рублей.

Среди прочего, обвиняемый обещал клиентам узнать для них информацию из закрытых источников — ведомственных баз данных (к которым на самом деле доступа у него не было) и предоставить сведения о телефонных соединениях.

«В действительности же мужчина заранее не намеревался выполнять и, как было установлено в ходе следствия, не имел реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства», — рассказали в СК.

Всего насчитывается 19 обманутых граждан, которые потеряли более 14 тысяч рублей. Действия мужчины квалифицированы следствием как мошенничество, по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса — за такое преступление грозит от 2 до 7 лет колонии.

В ходе расследования выяснился эпизод об изготовлении технических средств для слежки. Мужчина купил детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, а затем попросил знакомого переделать устройство — и передал его клиентке для установки в авто мужа.


Это трактуется как незаконное изготовление техсредств для негласного получения информации, по ч.1 ст. 376 УК. За это грозит наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

Что касается личности мужчины, то в 2013 году он уже был осужден за подобное на 2 года и 4 месяца ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Теперь фигурант ждет нового суда, находясь под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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