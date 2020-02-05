Минчанин заработал более 14 тысяч рублей на женах, желавших подловить супругов на измене

Источник материала: Полымя

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего минчанина, которого обвиняют в мошенничестве и незаконном сбыте технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Как установило следствие, в период с 2011 по 2019 годы фигурант разработал мошеннический план. Он создал сайт, на котором предлагал потенциальным заказчикам свои услуги в качестве частного детектива. Например, мог собрать информацию о месте жительства и работы, образе жизни, круге общения, источниках доходов и другие личные данные «заказанных» граждан.





«Как правило, к обвиняемому обращались женщины, которые искали подтверждение измены супруга. Чтобы усыпить бдительность клиентов и создать образ добропорядочного исполнителя, мужчина в ходе осуществления сделки демонстрировал свой реальный паспорт, а также составлял расписку о приеме денежных средств с указанием паспортных данных. Во время переговоров с заказчиками мужчина обещал, что сможет узнать всю информацию о своей цели даже из закрытых источников различных ведомств, а также полную детализацию телефонных звонков. В действительности же мужчина заранее не намеревался выполнять и, как было установлено в ходе следствия, не имел реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства. В последующем эти действия были квалифицированы следствием как мошенничество», — рассказали подробности дела в Следственном комитете.

В среднем за работу «частного сыщика» клиенты платили от 100 до 1500 рублей. Всего же следствие располагает информацией о 19 пострадавших от действий обвиняемого, которым причинен ущерб на общую сумму более 14 000 рублей.

«Также в ходе следствия было установлено, что фигурант сбывал специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации. В частности, минчанин приобрел на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, а после попросил знакомого переоборудовать их с целью дальнейшего использования в качестве устройства слежения. Затем оно было передано заказчице для установки в автомобиль супруга. При помощи специального программного обеспечения мужчина отслеживал координаты перемещения автомобиля и передавал их супруге. Устройство в итоге было обнаружено и изъято правоохранителями по месту жительства обвиняемого. Эксперты постановили, что устройство относится к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации», — отметили в ведомстве.

Кстати, в 2013 году обвиняемый уже был судим за совершение подобных действий, за что получил наказание в виде 2 лет и 4 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Сейчас же ему предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В данный момент 35-летний минчанин находится под стражей, а его дело передано прокурору для направления в суд.

Источник: sb.by