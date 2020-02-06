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В Беларуси хотят поддержать родителей, у которых рождается второй ребенок

06.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Необходимо предпринимать меры для рождения в белорусских семьях второго ребенка. 

Об этом журналистам заявил глава Минэкономики Александр Червяков, комментируя проект Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) страны до 2035 года.

В Беларуси хотят поддержать родителей, у которых рождается второй ребенок

Чтобы решить демографические проблемы, нужно обеспечить необходимый рост экономики, который позволял бы сгенерировать ресурсы для поддержки многодетных семей, – цитирует министра «Белта».

Руководитель ведомства уточнил: речь идет не только о поддержке семей, ожидающих третьего и последующих детей.

Мы должны думать о том, чтобы поддерживать рождение второго ребенка, – сказал Александр Червяков.

Ключевой целью НСУР является повышение качества жизни за счет роста экономики. По демографическому направлению в соответствующем проекте предусматривается работа по трем основным направлениям: рост рождаемости, уменьшение смертности и минимизация количества покидающих страну граждан (в первую очередь – молодых белорусов).

По словам министра, снижение численности населения сегодня происходит не только в Беларуси, но фактически во всех развивающихся странах.

В связи с этим он обратил внимание на необходимость создания в республике таких условий, которые позволят в ближайшие два десятилетия вернуться к численности населения на уровне 10 миллионов человек.

Решить задачу может помочь наращивание темпов роста производительности труда.

Это основа экономики. И без цифровой модернизации мы не сможем это сделать. Но нужно понимать и вызовы, которые несет рост производительности труда: будут высвобождаться кадры, государство должно заранее предусмотреть механизмы, чтобы управлять этим процессом, – отметил Александр Червяков.

Руководитель ведомства, исходя из того, что экономика может вырасти в два раза, заявил о запланированном увеличении производительности труда в 2,1-2,2 раза.

Кроме того, Минэкономики надеется на положительные результаты завершающихся в настоящее время крупных инвестиционных проектов. В качестве флагманов в данном направлении называются свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, а также Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Перспективным направлением представляется и создание новых производств, базирующихся на местных сырьевых ресурсах.

Особое внимание будет уделено науке и инновационным технологиям. Проект предусматривает соответствующие инициативы. Через 15 лет объем финансирования в данной сфере должен достигнуть трех процентов ВВП.

Фото: © Белновости

 
 
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Необходимо предпринимать меры для рождения в белорусских семьях второго ребенка.  Об этом журналистам заявил глава Минэкономики Александр Червяков,...
 
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