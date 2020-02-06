4 мощных антивозрастных ингредиента — используйте их в уходе за лицом

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Уход за кожей не может полностью предотвратить, остановить или обратить вспять нормальный и естественный процесс старения.

Но кое-что уходовые продукты все-таки могут. Если вы хотите справиться с морщинами, вам потребуется увлажняющее средство, делающее кожу пухлой. А продукты, мягко отшелушивающие кожу, уменьшают проявление признаков старения — текстурность, пигментацию, тусклый цвет, пишет «Медикфорум « .

Солнцезащитный крем

Крем с SPF — номер один в списке. Если вы собираетесь сделать только одну вещь, используйте солнцезащитный крем. Важно: применяйте продукты с широким спектром защиты, то есть защищающим от лучей UVA и UVB. Минимальная степень — SPF 30.