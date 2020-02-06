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4 мощных антивозрастных ингредиента — используйте их в уходе за лицом

06.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

4 мощных антивозрастных ингредиента — используйте их в уходе за лицом

Уход за кожей не может полностью предотвратить, остановить или обратить вспять нормальный и естественный процесс старения.

Но кое-что уходовые продукты все-таки могут. Если вы хотите справиться с морщинами, вам потребуется увлажняющее средство, делающее кожу пухлой. А продукты, мягко отшелушивающие кожу, уменьшают проявление признаков старения — текстурность, пигментацию, тусклый цвет, пишет «Медикфорум«.

Солнцезащитный крем
Крем с SPF — номер один в списке. Если вы собираетесь сделать только одну вещь, используйте солнцезащитный крем. Важно: применяйте продукты с широким спектром защиты, то есть защищающим от лучей UVA и UVB. Минимальная степень — SPF 30.
Ретинол
Он заставляют кожу ускорять нормальный процесс клеточного обмена, то есть клетки будут делиться быстрее. Это помогает решать такие проблемы как морщины, пигментные пятна и прыщи. Исследователи считают, что ретинол увеличивает выработку коллагена, что уменьшает признаки старения.
Молочная кислота
Мягкий вариант АНА-кислот. Она работает аналогично другим химическим эксфолиантам, то есть удаляет грязь, отмершие клетки кожи, но легче воздействует на чувствительную кожу.
«По этой причине, молочная кислота хороший вариант для сухой кожи, которая может раздражаться жесткими эксфолиантами, сказал в интервью», — сказала в интервью изданию SELF дерматолог Эллен Мармур (США).
Гиалуроновая кислота

Когда кожа хорошо увлажнена, она выглядит плотной и пухлой, поэтому увлажнители, гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина, и т.д. являются основой антивозрастных средств. Важно: эффекты не являются постоянными — не более 12 часов.

www.medikforum.ru
 
 
Ссылка на источник 64
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Уход за кожей не может полностью предотвратить, остановить или обратить вспять нормальный и естественный процесс старения. Но кое-что уходовые продукты
 
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